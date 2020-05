OBRAZEM: Moskevské metro má 85 let. Za druhé světové války sloužilo jako kryt, galerie i knihovna

Moskevské metro slaví 85 let. První plány na jeho výstavbu vznikly už v roce 1902 za vlády cara Mikuláše II., pro veřejnost se ale otevřelo až 15. května roku 1935 | Zdroj: Wikimedia Commons | CC0 Public domain,©



Moskevské metro je známé mimo jiné díky bohaté výzdobě nejstarších stanic - mramor, lustry a sochy nejsou ničím neobvyklým. V pátek slaví moskevská podzemka 85 let od zahájení provozu na první lince. Za tu dobu se celá síť zastavila jenom jednou. Nebylo to kvůli současné pandemii, i když se o tom spekulovalo, ale v říjnu 1941 během bitvy před Moskvou. A to navíc jenom na pár hodin. Dnes je metro v Moskvě druhé nejvytíženější na světě.