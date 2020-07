Pronikl do filmů i čítanek a dostal růžový nátěr. Tank číslo 23 byl na Smíchově odhalen před 75 lety

V socialistickém Československu kreslily děti už od mateřské školky tank číslo 23. Válečný stroj se stal symbolem osvobození Prahy Rudou armádou po druhé světové válce. Později ale začal být vnímaný taky jako symbol nadvlády Sovětského svazu nad Československem. Po revoluci byl tank přetřený narůžovo a názorově rozdělil společnost. Je to 75 let od chvíle, kdy byl jako památník slavnostně odhalen na tehdejším Štefánikově náměstí v Praze. Praha 8:44 29. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V současnosti je tank vystavený ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech. | Foto: Ľubomír Smatana

29. července roku 1945 byl tank označený číslem 23 umístěn na tehdejší Štefánikovo náměstí - dnešní náměstí Kinských - na pražském Smíchově. Na jeho slavnostní odhalení tehdy dorazil i maršál Ivan Koněv a tank se rychle stal symbolem osvobození.

„Odráží se to i v dobové kultuře, kdy se tank dostal třeba do literatury a do čítanek. Často se u něj skládaly pionýrské sliby,“ říká historik Kamil Činátl.

Po komunistickém převratu byl památník prohlášený za národní kulturní památku. Děti se ve škole učily, že to byl první tank, který osvobodil Prahu. Ve skutečnosti se ale vystavený stroj osvobozování vůbec neúčastnil. Byl to dokonce jiný typ. Místo slavného středního modelu T-34 poslala sovětská vláda na památník větší a úplně nový tank IS-2.

„Aby na tom soklu vypadal tank náležitě impozantně, umístil se tam větší model. Skutečně to není ten autentický první tank. Byť tato legenda byla zejména v 50. letech vydatně živena dobovou propagandou,“ pokračuje historik Činátl.

Po víc než deseti letech nechali komunisté z tanku raději odmontovat motor a převodovku. Báli se, že by ho mohl někdo ještě použít, podobně jako při protisovětském povstání v Maďarsku. Po invazi sovětských vojsk v roce 1968 se pro část společnosti stal symbolem sovětské agrese.

Růžová barva a výtržnictví

O dalším setrvání tanku na Smíchově se začalo debatovat až po sametové revoluci. V roce 1991 tehdy třiadvacetiletý student sochařství David Černý tank přetřel narůžovo.

„Nečekal jsem tak bouřlivou reakci. Kdyby tady byl pomník rudoarmějcům, je to samozřejmě jiná věc. Tank jako tank je ve své podstatě věc na zabíjení a nikdy nebude ničím jiným,“ řekl tehdy.

Černého policie zatkla pro výtržnictví a úřady nechaly tank natřít zpátky nazeleno. Na to zareagovala skupina tehdejších poslanců Federálního shromáždění za Občanské fórum, kteří tank opět přetřeli narůžovo.

Prezident Václav Havel čin poslanců veřejně odsoudil, ale tank už zůstal růžový. Na Smíchově ho už ale nenajdete. Ještě roku 1991 byl odtamtud odvezený a v současnosti je vystavený ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech.