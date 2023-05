Archeologové našli v Ostravě rytinu starou 15 tisíc let. ‚Je to unikátní nález,‘ hodnotí kurátorka

Archeologové z brněnského Moravského zemského muzea našli při průzkumu v Ostravě 15 tisíc let starou rytinu mamuta a koně. Zvířata jsou zachycena na říčním valounu. „Takovýto typ nálezu je u nás objeven zhruba po 60 letech,“ uvedla pro Radiožurnál Zdeňka Nerudová, kurátorka Centra kulturní antropologie Moravského zemského muzea. Rozhovor Ostrava/Brno 14:45 3. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nalezená rytina koně a mamuta je zhruba 15 tisíc let stará | Foto: Natálie Flajžíková | Zdroj: Český rozhlas

Jak velká rytina je? A jak vypadá?

Rytina není příliš velká. Rozměry kamene jsou zhruba 5x7 centimetrů. Je to takový černošedý kámen. Představuje umění lovců sobů a koní z doby před 15 tisíci lety.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si více o unikátní rytině. Hostem byla Zdeňka Nerudová, kurátorka Centra kulturní antropologie Moravského zemského muzea.

Uvádíte, že rytina je stará 15 tisíc let. To se dá opravdu s jistotou takto určit?

Samozřejmě úplně přesně to nevíme. Usuzujeme tak ze stratigrafické pozice nálezu z kontextu archeologického, to znamená z ostatních nálezů, které se dochovaly v bezprostředním okolí.

Bohužel přesné radiometrické datování nálezu se nám zatím nepodařilo z určitých důvodů uskutečnit.

Tušíte, kdo a čím mamuta a koně vyryl, že se ta rytina uchovala?

Jak jsem říkala, rytina je provedena do kamene. Kámen je poměrně odolný materiál, který přežije téměř všechno. Zároveň to byl kámen relativně měkký, takže do něj šlo rýt zase jiným kamenem, konkrétně pazourkovým nástrojem, takže ta rytina přežila všechno, respektive mohla se nám dochovat do dnešních dob.

Kdo byl přesně tvůrcem rytiny, se nikdy nedozvíme. Zda to byl muž, žena, dívka, dítě či nějaký stařec. Ani nevíme nebo asi patrně nikdy nebudeme schopni přesně říci, k jakému účelu rytina sloužila, zda k nějakému magickému nebo jenom pro ukrácení chvíle dotyčného člověka.

Chystaná výstava

Jak vzácné jsou nálezy podobných předmětů z takto vzdálené minulosti na českém území i v širším evropském regionu?

Takovýto typ nálezu, to znamená rytina zvířete provedená na kamenné destičce, je u nás v rámci České republiky objeven zhruba po 60 letech. Čili je to poměrně unikátní nález. Co se týká širšího kontextu, například území střední Evropy, Německa, Francie, Španělska, tam jsou nálezy o něco běžnější. I když popravdě musím říct, že i v kontextu těchto zemí jde o poměrně dost unikátní záležitost.

Pravěké sídliště i bohatě vybavené hroby. Archeologové odkryli u Lovosic 300 objektů Číst článek

Místem nálezu je Hladový vrch v ostravských Hošťálkovicích. Pokračujete ve zkoumání té oblasti. Je možné, že je tam podobných unikátů víc?

Samozřejmě jako archeologové bychom si přáli najít ještě něco dalšího podobného. Zároveň jsme ale realisté, takže víme, že nesmíme očekávat příliš mnoho, i když bychom byli šťastní.

Archeologický výzkum se bude chýlit ke konci. Ta lokalita je prozkoumaná, budeme se už věnovat jenom nějakým detailním doměřovacím pracím, případně odběrům sedimentů pro další analýzy.

A ještě praktická otázka. Bude ta unikátní rytina mamuta a koně někde k vidění? Pokud ano, odkdy a kde?

Bude k vidění. Plánujeme, že originál vystavíme v rámci výstavy v Moravském zemském muzeu. Výstava bude otevřená přibližně v roce 2025/2026. A po domluvě se starostou obce Hošťálkovice, případně se Slezským muzeem v Ostravě, bude-li zájem, tak jsme připraveni vystavit originál samozřejmě i zde v místě, kde byl nalezen.

Nalezená rytina koně a mamuta je zhruba 15 tisíc let stará | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK