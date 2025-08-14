S ženou sdílel lásku ke Smetanovi, na Hrad přivedl Plečnika. Masaryk podporoval umělce a miloval knihy
Podporoval mladé umělce, architekty a sochaře. Miloval knihy a skrze svojí manželku Charlottu si vytvořil i hluboký vztah k hudbě - řeč je o prvním československém prezidentovu Tomáši Garrigue Masarykovi. Právě jeho vztahu k umění se věnuje čtvrtý díl seriálu Radiožurnálu Neznámý člověk Masaryk.
„V Lipsku, v těch společných debatách, jsem poznal její hlubokost: její básníci byli, jako moji, Shakespeare a Goethe, ale viděla v nich hloub než já a dovedla Shakespearem korigovat Goetha,“ vyprávěl Tomáš Garrigue Masaryk Karlu Čapkovi o své manželce Charlottě. Spisovatel jeho vzpomínky sepsal v knize Hovory s TGM.
„Byla velice hudební. Smetanu měla ráda a napsala do Naší doby rozbor jeho druhého kvarteta. O tom se totiž říkalo, že je na něm znát Smetanovu duševní poruchu,“ pokračoval.
Charlotta Masaryková milovala hudbu. Právě při jejím studiu na konzervatoři v Lipsku se seznámila se svým budoucím manželem. „Charlotte se měla stát profesionální klavíristkou, byla velmi hudebně nadaná,“ připomněla historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd. Charlottin obdiv ke skladateli Bedřichu Smetanovu s ní sdílel i Tomáš Garrigue Masaryk.
„Byl to jejich oblíbený skladatel. Charlotte, její nejoblíbenější skladba byla Z mého života, která nebyla ve své době pochopená, ale ona jí velmi prosazovala,“ dodala Hájková.
Masarykova knihovna
„Celkem má pan prezident ve své knihovně na 100 tisíc svazků. A které oddělení pane doktore je tu v knihovně největší? Podle počtu svazků je největší oddělení právě naproti vám. Je to oddělení knih o náboženství - tedy filozofie náboženství, věda o náboženství, knihy o teismu, nesmrtelnosti, mystice...,“ zní v reportáži z března 1935, kdy se rozhlasový reportér spolu s pracovníky Pražského hradu procházeli po kanceláři prezidenta Masaryka. Chtěli tak posluchačům přiblížit jak vypadá jeho pracovna a především rozsáhlá knihovna.
„Pan prezident nemá však ve své knihovně jen knihy vědecké, nýbrž je zde bohatě zastoupena i krásná literatura. A má tu zase knihy všech světových jazyků, počtem svazků asi 13 tisíc,“ dozvěděli se posluchači rozhlasu.
„Měl velmi rád anglosaskou beletrii. A na Pražském hradě, když byl prezidentem, tak podporoval nákupy uměleckých děl, obrazů,“ doplnila historička.
Neznámý člověk Masaryk
- Měla výbornou hlavu. Toužila po poznání, ale tím v ní netrpěl cit, říkal o Charlottě Tomáš Garrigue Masaryk
- Masaryk nebyl jen tím vážným mužem, kterého známe z fotografií. Malému synovi Janovi dělal koně
- V tělocviku se vychovává láska k poctivosti a čestnosti, hlásal Masaryk. Sám ‚sokoloval‘ a rád jezdil na koni
„Když přichází na Pražský hrad, který je symbolem české státnosti, ale zdevastovaným symbolem české státnosti, tak ten hrad chce otevřít světu, a proto si povolává slovinského architekta Plečníka, aby ten hrad zmodernizoval v takovém antikizujícím stylu, prostém, otevřeném veřejnosti,“ pokračovala.
Oblíbená píseň
Podobně jako Masaryk chtěl, aby republika nezapomněla na své kořeny, tak v lidové písni Ach synku, synku otec nabádá syna, aby nezapomněl, odkud pochází.
Údajně to měla být Masarykova nejoblíbenější píseň. Podle jiných to ale byla skladba Teče voda teče. Ať tak nebo tak - právě za tónů písně Ach synku, synku byl Masaryk pochován v Lánech v září 1937.