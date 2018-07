Mrazivá atrakce z ruského jihu. Podívejte se jak vypadá bunkr, který Stalin nikdy nepoužil

Fotbalový šampionát v jedenácti ruských městech zavedl řadu fanoušků dál než jen do tradičních turistických center v Moskvě a Petrohradu. Objevovat mohli třeba Samaru na jihu země, která nabízí neobvyklou atrakci – bunkr postavený v roce 1942 pro Stalina pro případ, že by se hlavní město dostalo do rukou Němců.

