Čím jsme žili před 30 lety? Listopad 1989 nebyl jen o sametové revoluci

Věřili jsme, že nedojde k násilí, říká k pádu Berlínské zdi disidentka, která mohla být prezidentkou

„Bydlím hned u bývalé hranice, je to asi 300 metrů. Při každém přechodu ulice myslím na to, že právě tady byla čára. A to už nezmizí, budu to mít navždy uložené v hlavě,“ říká Marianne Birthlerová.