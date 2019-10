Před 50 lety vzplála ve Vsetíně lidská pochodeň. Historik nesouhlasil s komunistickou normalizací

Lidé ve Vsetíně si připomínají sebeupálení Bohumila Peroutky. Historik se 28.října 1969 upálil na protest proti okupaci Československa a nastupující tuhé komunistické normalizaci. Před svou smrtí publikoval článek, ve kterém kritizuje vývoj společnosti po okupaci. Následné represe ze strany komunistů ho dohnaly k tragickému činu. Vsetín 9:37 28. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohumil Peroutka se upálil 28. října 1969 na protest proti komunistickému režimu. | Foto: autor neznámý | Zdroj: Muzeum regionu Valašsko

Bohumil Peroutka vyrůstal od dětství ve Vsetíně a s výjimkou studií na univerzitě v Brně zůstal Valašsku věrný do posledních okamžiků života. Na počátku 50. let učil na základních a středních školách a v září 1955 nastoupil do Okresního archivu ve Vsetíně, kde se vypracoval na uznávaného regionální historika.

Bibliografie jeho článků ukazuje na velkou šíři témat, kterým se věnoval a o nichž dokázal velmi zasvěceně a přitom přístupným jazykem psát. Žil sám a všechen čas věnoval především bádání.

Šest let byl Peroutka ředitelem tamního okresního archívu, vedl také vsetínské muzeum. Srpnová okupace v roce 1968 ho citelně zasáhla, daleko víc na něj ale doléhalo přitvrzení poměrů po dubnu 1969, kdy se do vedení KSČ dostal Gustáv Husák.

Peroutka, aby připomněl cosi z nadějí předcházejícího roku, napsal článek k blížícímu se výročí vzniku Československa.

Mimo jiné napsal: „Lid, tento ústavou proklamovaný zdroj vší moci ve státě, jakoby se začínal ztrácet na pozadí budovatelských závodů a měnit ze subjektu vlády v její objekt. Socialismus, který měl znamenat osvobození člověka, se stával jakýmsi návratem k feudalismu.“

22. října 1969 článek publikoval v okresních novinách. Následoval vyhazov z práce. 28. října se obalil térovým papírem a zapálil. Za dva dny v nemocnici zemřel, připomíná současný šéf vsetínského archívu Tomáš Baletka. Bylo mu 43 let.