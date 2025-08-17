Šedá a studená gotika? Opak je pravdou, ukazuje v Galerii gotiky restaurátor Ladislav Sluka
Jak žil středověký člověk, jak se oblékal a čím se obklopoval ve svém bohatém i chudém obydlí, a nakolik to souhlasí s populární českou počítačovou hrou? Navštívili jsme malou, ale jedinečnou expozici Galerie gotiky v Huti na Jablonecku.
Jak vypadá herní svět Kingdom Come: Deliverance II ve skutečnosti se mohou zájemci přesvědčit nejen na Troskách, ale také v Galerii gotiky v Huti na Jablonecku. Zaujme nejen herní nadšence, ale i všechny zájemce o středověk.
Plno lidí si stále myslí, že gotika byla šedá, nebarevná, studená, chtěl jsem ukázat ten rozdíl, říká restaurátor Ladislav Sluka
V expozici jsou například dvě truhly, jedna vypadá tak, jak bývá na hradech, omšelá, stáří z ní čiší, druhá krásně barevná.
„Chtěl jsem ukázat ten rozdíl, když takovou truhlu vidí dnes, v muzeu, a jak vypadala v té době, barevná. Plno lidí si stále myslí, že gotika byla šedá, nebarevná, studená. Opak je pravdou,“ říká truhlář a restaurátor z Huti u Pěnčína Ladislav Sluka, známý také jako Kocour Pozdnický.
Jeho slova potvrzují i další exponáty zářící barvami. A co dělá v gotice sklopný stůl?
„Objevil jsem ho na jednom obraze. Stále jsem si lámal hlavu, proč je noha z jedné strany rovná a z druhé vyřezávaná. A když jsem to všechno propočetl a vypočetl jsem ty čepy, tak jsem zjistil, že byly ty stoly sklopné, v Anglii se zachovaly až do 19. století,“ vysvětluje restaurátor.
Co všechno je v galerii k vidění a vyzkoušení? Jaký úkol čeká v galerii na hráče počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II? A proč byly královské trůny nepohodlné? Poslechněte si celou reportáž výše.