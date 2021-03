Šestiletý Sid z Británie našel při hledání červů na zahradě zkameněliny staré až 500 milionů let

Siddak Singh Jhamat, pro přátele Sid, se vydal do zahrady se svou novou soupravou hledat červy.

„Kopal jsem a hledal červy a kousky keramiky a cihel. Ale narazil jsem na kámen, co vypadal trochu jako roh a napadlo mě, že by to mohl být zub nebo dráp, nebo taky roh. Ale vlastně to byl kus korálu. Byl jsem z toho vážně nadšený, když jsem zjistil, co to je,“ řekl Sid.

Hrob ženy z 5. století na Hradecku je podle archeologů v Česku mimořádný, obsahuje soubor cenností Číst článek

Sidův otec Vish Singh dodal: „Překvapilo nás, když našel v zemi něco, co mělo tak divný tvar. Byl to drsnatý korál a kolem něj bylo několik menších kousků. Další den tam šel znovu kopat a našel kus slepeného pískovce, ve kterém byla spousta maličkých zkamenělých měkkýšů a mušlí a něco, co se jmenuje lilijice.“

Vish Singh identifikoval drsnatý korál s pomocí skupiny hledačů zkamenělin na facebooku, do které patří. Podle stop na korálu odhadli, že jde s největší pravděpodobností o zástupce řádu korálnatců Rugosa a jeho stáří je 251 až 488 milionů let.

„Drsnatí koráli žili právě v tomto období, v prvohorách,“ dodal Singh. „Anglie byla v té době součástí superkontinentu Pangea. V té době byla Anglie celá pod vodou,“ uvedl s tím, že o synově nálezu chtějí uvědomit Geologické muzeum Birminghamské univerzity.