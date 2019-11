Mně se Charta 77 zdála jako hezky napsaný text, který by měli komunisté přijmout, vzpomíná signatářka

Jedna z prvních signatářek Charty 77 Miloslava Števichová dostane Cenu Ústavu pro studium totalitních režimů za svobodu, demokracii a lidská práva. Cenu převezmou i ruský novinář a opoziční politik Vladimir Kara-Murzu, předseda Výboru pro odškodnění romského holocaustu Čeněk Růžička a bývalý politický vězeň František Wiendl. Ten se aktivně postavil nacistům i komunistickému režimu. Praha 9:10 21. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloslava Števichová, signatářka Charty 77 | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Miloslava Števichová si pro cenu přiletěla ze Švédska, kam emigrovala v roce 1982 po dlouhodobém tlaku Státní bezpečnosti. Patřila do okruhu lidí kolem nezávislé kultury, šířila samizdat a podepisovala petice za propuštění politických vězňů.

„Můj bratr Jiří Števich spoluzakládal The Plastic People of the Universe. Přes něj jsem se seznámila s celou tou partou. Měli jsme podobné názory, zajímaly nás podobné věci,“ říká světlovlasá žena u stolu v pražském bytě svých příbuzných a nad každou odpovědí chvíli přemýšlí.

Svým vzhledem nevypadá na to, že kdysi obrážela undergroundové koncerty a podepisovala petice za propuštění svých vězněných přátel. Do cely se dostala poprvé po památném koncertě v Rudolfově u Českých Budějovic, který policie rozehnala.

„Říkala jsem jim, proč ty lidi mlátí, když si přišli jen poslechnout hudbu. Hned mě vzali do vazby,“ vzpomíná.

Za tento incident byla Števichová odsouzena k podmínečnému trestu, to ji ale nezastavilo a v protestech proti režimu pokračovala. Opisovala a rozvážela dokumenty Charty, kterou podepsala už v prosinci 1976.

‚Chartu měli přijmout‘

„Mně se Charta naopak zdála jako hezky napsaný text, takový mírný a slušný, že by ho měli komunisté přijmout,“ usmívá se Miloslava Števichová při vzpomínce na dobu, kdy ji Státní bezpečnost často zvala na výslechy a několikrát skončila zadržená na 48 hodin.

V říjnu 1979 se dostavila spolu s dalšími lidmi před budovu Městského soudu v Praze kvůli přelíčení s členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a v prosinci podepsala žádost za jejich propuštění.

Tlak režimu se stupňoval, přišla o práci prodavačky v knihkupectví, v roce 1980 se jí narodila dcera Magdalena a Státní bezpečnost ji zahrnula do akce Asanace. Švédsko jí udělilo politický azyl a vystěhovala se 19. dubna 1982.

„Uvědomila jsem si, že nejsem tak silná, abych pokračovala v tom být disidentem. Navíc s malou dcerkou. Tak jsem si zvolila emigraci,“ líčí. Následně ji úřady zbavily státního občanství a byla zařazena na Index nežádoucích osob.

V Československu se Miloslava Števichová mohla vyučit pouze prodavačkou. Teprve ve Švédsku vystudovala zdravotní školu a od té doby pracuje v sociálních službách jako pečovatelka.

‚Kriminální živel‘

V emigraci se snažila na minulost zapomenout, místním lidem o své zkušenosti s komunismem raději nevyprávěla. „Nejmíň dvacet let jsem o těch věcech s nikým nemluvila. Švédové by to nepochopili. Asi by si mysleli, že jsem byla kriminální živel,“ vypráví.

Do Prahy přijela Miloslava Števichová v podstatě jen na otočku, stihla koncert Sváti Karáska, navštívit bratra a pár přátel. Poté se zase vrátí domů do Švédska.

Z ceny Ústavu pro studium totalitních režimů má radost. „To, co jsme dělali, bylo správné. I teď se ukazuje, že to mělo velký význam pro tuto zemi a i pro demokracii,“ říká.

Miloslava Števichová v současné době žije v Göteborgu, kde je mimo jiné předsedkyní československého Sokola.