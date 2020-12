Skalní masiv pod Glorietem zámku v Děčíně ukrýval tajnou chodbu. Nacházelo se v ní i několik předmětů

Neobvyklý nález se podařil při zpevňování skalního masivu, na kterém stojí Gloriet zámku v Děčíně. Když stavební dělníci skálu navrtali, aby ji mohli zpevnit, zajel dlouhý vrták do prázdného prostoru. Speciální kamera pak ukázala, že se pod glorietem nachází dutina o velikosti několika metrů čtverečných, v ní objevila kamera i několik předmětů Děčín 8:43 9. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skalní masiv pod Glorietem zámku v Děčíně ukrývá tajnou chodbu, | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

„Tady je ta injektáž, tady se hloubí. Když firma potřebovala zahloubit vrt, tak najednou se jim vrták probořil do volného prostoru a práce se zastavily,“ vysvětluje mi ředitelka děčínského zámku Miroslava Poskočilová, zatímco jdeme dolů ke skále pod Glorietem.

„Potom se volalo měření, kamera, georadar, což potvrdilo existenci dutiny,“ říká Poskočilová. Pod skálou, na které gloriet sedí, stojí Rudolf Tengler s laserovým zaměřovačem, právě on se minulý týden do dutiny speciální kamerou podíval.

„Je vidět. podle kamery, že je tam přibližně nějaké zakončení chodby široké asi 80 centimetrů, možná metr,“ vypráví pan Tengler, zatímco ukazuje na skále, v jakých místech asi přibližně dutina je. „Chodba z toho místa navrtání pouze jedním směrem. Ta chodba je tak dlouhá, že kamera na její konec nedohlédne,“ dodává Tengler.

„O tom, co to je, jsou domněnky, ze kterých můžeme vycházet. Mohla to být součást bývalého opevnění, součást Dlouhé jízdy (přístupová cesta k děčínskému zámku pozn. red.) nebo to mohly být i sklepní prostory obytných domů,“ vysvětluje ředitelka zámku, zatímco se vracíme do její kanceláře, abychom se podívali na kamerový záznam z objevené chodby.

„Překvapilo nás to. mysleli jsme, že jsou prostory více probádané,“ doplňuje Poskočilová.

A to už sledujeme záznam z kamery, který pořídil Rudolf Tengler při průzkumu dutiny. „Jsou tam vidět střepy, možná z keramických nádob. Pak je tam jakýsi zahnutý předmět bílo-šedé barvy. A pak je tam nějaký objekt ze žlutého kovu, vypadá to jako takový zvlněný pásek,“ popisuje Tengler.

Měření ukáže, jak přesně vysoko chodba je a kde ústí. Prostor se podařilo objevit při běžné údržbě skal, kterou zadalo město. Stavební firma, se místu prozatím vyhýbá a pracuje na druhé straně. Co bude s chodbou dál bude jasnější po georadarovém měření.

