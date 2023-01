Od vydání příručky Skauting pro chlapce uplynulo 115 let. Baden-Powell tak odstartoval milionové hnutí

„Pomáháme škole. Tam děti získávají vědomosti, aby uspěly u zkoušek. My je učíme formovat charakter, aby uspěly v životě,“ charakterizoval skautské hnutí jeho zakladatel Robert Baden-Powell. Nejen skauti mu říkají anglickou zkratkou jeho jména BP.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Od vydání příručky Skauting pro chlapce uplynulo 115 let

„BP byl pábitel. Byl to velký romantik, ale svým způsobem tuto slabost dokázal přetavit v jeho hybatele skautingu, protože na tu romantiku, na to pábení, dokázal nalákat skauty a udělal pro to hnutí velikou službu,“ popisuje jeho přínos historik Petr Beránek.

„Velmi rád poznával krajinu, velmi rád prováděl veškerou zálesáckou činnost, dnešním slovem skautskou praxi, vytvářel nejrůznější příručky,“ dodává.

Z jeho příruček byl nejzásadnější Skauting pro chlapce z roku 1908. Baden-Powell byl už tehdy autorita a britský národní hrdina. V druhé búrské válce hájil 217 dnů jihoafrický Mahikeng proti búrské přesile.

„Byla to velká sláva. Ne z toho důvodu, že by to bylo vojensky významné vítězství, ale v té době Búrové drtivě Brity potírali a oni potřebovali nějaké mediální vítězství,“ vysvětluje Beránek.

OBRAZEM: Skauti z celé Evropy se sjeli do Prahy. Ve Stromovce zahájili Středoevropské jamboree Číst článek

„Armáda mě naučila službě. To znamená plnit povinnosti, i když mi třeba hrozí nebezpečí nebo dokonce smrt,“ říkával Baden-Powell.

Vliv Baden-Powella na Česko

Skauting pro chlapce zaujal i českého učitele tělocviku Antonína Benjamina Svojsíka, který pak v roce 1914 založil český skautský spolek Junák. Když mnohem později koncem 30. let navštívil Sovětský svaz, řekl, že skauting vylučuje totalitu a totalita skauting. Dějiny mu daly za pravdu.

Baden-Powell nebyl na péči o skautské hnutí sám. V 55 letech si vzal Olave Soamesovou. Oba se narodili ve stejný den, jenom Olave byla o 32 let mladší. Propagaci skautingu se oba věnovali po celý život.

„Mám teď plnou hlavu skautského jamboree. Jak jen všechny ty chlapce nakrmíme?“ říká Baden-Powell v záznamu z roku 1929. Na třetí jamboree, skautské mezinárodní setkání, se tehdy do britského Uptonu chystalo 30 tisíc skautů.

„Na minulém jamboree snědli skauti víc než kilometr závinu. Letos ho bude přes osm kilometrů. Bude to něco úžasného. Chlapci ze čtyřiceti zemí. Chceme, ať si to užijí a navážou přátelství na celý život,“ popisoval akci Baden-Powell.

Ohlas ve vesmíru

Světová skautská jamboree se konají každé čtyři roky. Názory na původ slova jamboree se různí. Nepomůže ani oxfordský slovník, který uvádí, že jde o amerikanismus z poloviny 19. století, původ neznámý.

Když leží kousek chleba na stole, není hlad, říkával skaut a někdejší mukl Káďa Zelený Číst článek

Poslední světové jamboree ve Spojených státech mělo ohlas i ve vesmíru. Skauti se spojili s posádkou Mezinárodní vesmírné stanice.

Dnes je na světě skoro 60 milionů skautů a skautek včetně českého Junáka, který má asi 70 tisíc členů.

„Povím vám tajemství. Všechno se snažím dělat podle skautského zákona. Dělejte to taky tak! Budete úspěšní a život vás neomrzí, i když vám bude třeba 80, jako mně,“ řekl ke konci svého života Baden-Powell. Dožil se 83 let. Poslední léta strávil v Keni.