Lidé neznalí vlastní historie jsou ve světě ztracení, říká na 75. výročí povstání velvyslanec Slovenska

„Lidé, kteří nepoznají vlastní historii, jsou svým způsobem ve světě ztracení,“ říká Weiss, podle kterého se Slovenské národní povstání razantně postavilo proti fašismu, kolaboraci s Hitlerovou třetí říší, tehdejšímu totalitnímu režimu, a bylo projevem odvahy.

S odkazem povstání by se také podle něj nemělo hazardovat a nějakým způsobem ho zpochybňovat. Říká to v souvislosti návrhem bratislavského primátora na přejmenování části náměstí Slovenského národního povstání na náměstí něžné revoluce v Bratislavě.

„V Bratislavě jsou další místa, která se mohou stát náměstími něžné revoluce,“ argumentuje.

Moderátor Tomáš Pancíř rovněž upozorňuje, že bratislavský Most Slovenského národního povstání byl v roce 1993 přejmenován na Nový most. To byla tehdy podle Weisse vlna reakcí na minulý režim, kdy se znaménka plus přeměnila na znaménka minus.

„Ztratily se základní opory ve vnímání naší národní historie,“ vysvětluje. A to byl také podle něj důvod, proč se v době relativizace a mytologizace vojenské slovenské republiky s dalšími poslanci rozhodl, že uzákoní povstání jako státní svátek.