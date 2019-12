Jaké byly Vánoce za socialismu? Obchody plné zboží, prasklá vodovodní potrubí, málo sněhu

Štědrý den je přeci jen tak trochu jiným dnem. Sváteční atmosféra, umocněná očekáváním večerní nadílky, se projevila i v rozhlasovém zpravodajství. Velký výlet do rozhlasového archivu a poslech štědrovečerních zpráv ze 60., 70. a 80. let odhalil, jak tehdy rozhlas o Vánocích vysílal. Praha 16:06 24. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční besídka 1981 v televizním studiu katedry televizní a filmové žurnalistiky v Celetné ulici. Vedoucí katedry prof. Miroslav Hladký v roli Dědy Mráze a docent Jaroslav Bílek s kytarou | Foto: Alena Lábová | Zdroj: FSV UK

Vánoční atmosféra se odrazila i ve zpravodajství, a to i v tak zvláštním zpravodajství, jako bylo to v letech socialismu – prokládané komentáři, ideologickými poznámkami a politickými úvahami.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si vánoční Archiv Plus

Mrazivá zima prosince 1969 by byla sama o sobě zajímavou informací, rozhlasové zprávy ale ihned vyčíslily, kolik vagonů s uhlím zamrzlo a nedorazilo do elektráren, jak to ohrozí výrobu elektřiny a kolik havířů musí nastoupit na mimořádné směny. K tomu všemu se právě o Vánocích roku 1969 přidala chřipková epidemie, spojená s nekonečnými frontami před lékárnami.

Plnění plánů a prasklé potrubí

Mnozí si ještě vzpomenou, že lékař tehdy jezdil i do rodin (nejednalo se o první pomoc, ale o takzvanou „pohotovost“); například v Teplicích se na takovou službu čekalo až 20 hodin po telefonickém objednání. K mrazům patřilo také praskání vodovodních potrubí (na Štědrý den 1970 byla bez vody velká část Ostravy), rozbité televize (rozhlas sledoval, jak jsou na Vánoce připraveny televizní opravny) nebo zloději v lesích (redaktoři do vysílání spočítali, kolik nábytku by se dalo vyrobit z ukradených stromků).

Ani o Vánocích nešetřilo rozhlasové zpravodajství informacemi o plnění plánů. Blížil se konec roku, a tak jednotlivé podniky hlásily, jak jsou na tom s výrobou. Neméně zajímavé byly zprávy ze světa, většinou plné informací o plných obchodech, krásách vánočních svátků v Sovětském svazu a socialistických zemích obecně a negativních informací ze Západu: nezaměstnanost, drahota a – ó hrůzo! – různé ceny stejného zboží v různých obchodech!

Vánoční atmosféra také vybízela k různým úvahám, zamyšlením a rozhovorům. Za ta léta jich bylo hodně a je opravdu z čeho vybírat; posluchače určitě zaujme projev dojaté Květuše Větrovské, která se na Vánoce 1971 vrátila z tříletého exilu do normalizačního Československa. Slovo ale dostávaly i „celebrity“ – herci, zpěváci, básníci, malíři. A také skutečné tehdejší „hvězdy“, hrdinové socialistické práce.

Reportáže, sport i počasí

Součástí vánočního zpravodajství byly i reportáže. Pořad Archiv Plus nabízí ukázky ze dvou mimořádně pěkných: 26. prosince 1982 redaktor Petr Voldán navštívil poštu na tehdejším Gorkého, dnes Senovážném náměstí v Praze a sledoval cestu vánočního pohledu ze schránky přes automatickou třídící linku.

O dva roky později, 23. prosince 1984, natočil vánoční reportáž v centru Prahy s prodejci ve stáncích a s jejich zákazníky Luboš Lidický; v obou případech jde o skvělé reportérské výkony, které dodnes stojí za poslech.

Ve vánočním zpravodajství nechyběl sport ani předpověď počasí. Poslechnete si i jednu z mála předpovědí mezi lety 1968 až 1989, která na Vánoce, které u nás tradičně provází spíše oteplení a obleva, ohlásila pravou ladovskou chumelenici.