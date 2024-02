Od posledního volání SOS v Morseově abecedě uplynulo 25 let. Dnes se místo teček a čárek vysílá hlas

Tři tečky - tři čárky - tři tečky. Známé nouzové volání SOS v Morseově abecedě má ve čtvrtek výročí. Je to vlastně výročí konce. Od posledního vyťukání tísňového vysílání Morseovy abecedy SOS je to přesně 25 let. A už tehdy to byla jen symbolická záležitost.

Praha 13:29 1. února 2024