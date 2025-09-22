Současné tramvaje i koňky. Dopravní podnik hlavního města Prahy oslavil 150 let průvodem
V průvodu byly vidět nejvzácnější vozy, včetně toho taženého koňmi. Právě takzvanou koňkou to všechno před 150 lety začalo. Než průvod vyrazil, mohli si lidé všechny tramvaje prohlédnout, zájem byl velký.
„Dráha začínala tady za křižovatkou s ulicí Šaldova a vedla Karlínem přes Florenc, náměstí Republiky až k rozestavěnému Národnímu divadlu,“ popisuje trasu první pražské koňky Martin Frank, který pracuje ve vozovně Střešovice jako mistr.
„Tenkrát se žilo ve větším klidu, tolik se nepospíchalo. A koně jsou koně,“ říká o době, kdy byly tramvaje v Praze taženy koňmi běžně, Zbyněk Polák. Ten se průvodu zúčastnil jako kočí.
„Městská hromadná doprava v Praze je nejlepší, co může být, co můžeme nabídnout našim klientům,“ hodnotí pak hromadnou pražskou dopravu generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy Ladislav Urbánek.
Znovu se příležitost spatřit historické i současné tramvaje v průvodu Prahou naskytne až za dalších deset let.