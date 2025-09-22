Současné tramvaje i koňky. Dopravní podnik hlavního města Prahy oslavil 150 let průvodem

V průvodu byly vidět nejvzácnější vozy, včetně toho taženého koňmi. Právě takzvanou koňkou to všechno před 150 lety začalo. Než průvod vyrazil, mohli si lidé všechny tramvaje prohlédnout, zájem byl velký.

| Zdroj: Český rozhlas

„Dráha začínala tady za křižovatkou s ulicí Šaldova a vedla Karlínem přes Florenc, náměstí Republiky až k rozestavěnému Národnímu divadlu,“ popisuje trasu první pražské koňky Martin Frank, který pracuje ve vozovně Střešovice jako mistr. 

„Tenkrát se žilo ve větším klidu, tolik se nepospíchalo. A koně jsou koně,“ říká o době, kdy byly tramvaje v Praze taženy koňmi běžně, Zbyněk Polák. Ten se průvodu zúčastnil jako kočí. 

„Městská hromadná doprava v Praze je nejlepší, co může být, co můžeme nabídnout našim klientům,“ hodnotí pak hromadnou pražskou dopravu generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy Ladislav Urbánek. 

Znovu se příležitost spatřit historické i současné tramvaje v průvodu Prahou naskytne až za dalších deset let. 

Věra Hájková, nvl

