Spletité uličky a dobové artefakty. Tak to vypadá v historickém krytu civilní ochrany v Jihlavě
Nejenom kostely, galerie, muzea nebo hrady a zámky si mohli lidé bezplatně prohlédnout během Dnů evropského dědictví. V Jihlavě se připojilo i tamní podzemí, a to jednou netradiční expozicí. Návštěvníky tam průvodci vzali do historického krytu civilní ochrany. A byl u toho i Český rozhlas Vysočina.
Zhruba desítka lidí sestupuje po schodišti do sklepení jednoho nenápadného domu na jihlavském náměstí, a to společně s průvodcem Jakubem Sovákem. „Pokračujte dovnitř a ještě půjdeme dále, tady bacha, po schodišti.“ začíná prohlídku Sovák.
„A jak všichni už děláte, tak tady bych vás poprosil, abyste si ty helmy už nasadili. No, a jak už vám asi došlo, tak v tom krytu ještě nejsme. Tam teprve budeme muset dojít. Jestli jsme všichni už připraveni, tak bych vás poprosil, abyste mě následovali a nevzdalujte se od skupiny, ať se nikde neztratíme,“ instruuje průvodce.
Cesta do krytu vede spletí chodeb, kde je nutné být v předklonu. Helmy, které mají návštěvníci na hlavách, nejsou samoúčelné.
„Co by každý kryt měl obsahovat, je filtr ventilační zařízení, v tomhle krytu to není jiné, akorát že z toho filtru ventilačního zařízení, co se nám dochovalo, tak je pouze tahle spletice, pár zrezivělých trubek,“ vysvětluje Sovák.
„Já jsem z Jihlavy, rodilá Jihlavačka. Byla jsem v kolektorech, byla jsem v katakombách, tak mě lákalo se podívat ještě sem,“ říká paní Kateřina.
Kryt civilní ochrany v Jihlavě je běžně přístupný. Podle průvodce Jakuba Sováka je prohlídka možná od dubna do října, minimum jsou tři osoby.