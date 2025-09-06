Spletité uličky a dobové artefakty. Tak to vypadá v historickém krytu civilní ochrany v Jihlavě

Nejenom kostely, galerie, muzea nebo hrady a zámky si mohli lidé bezplatně prohlédnout během Dnů evropského dědictví. V Jihlavě se připojilo i tamní podzemí, a to jednou netradiční expozicí. Návštěvníky tam průvodci vzali do historického krytu civilní ochrany. A byl u toho i Český rozhlas Vysočina.

Kryt civilní ochrany v Jihlavě

Kryt civilní ochrany v Jihlavě | Foto: Milan Soldán | Zdroj: Český rozhlas

Zhruba desítka lidí sestupuje po schodišti do sklepení jednoho nenápadného domu na jihlavském náměstí, a to společně s průvodcem Jakubem Sovákem. „Pokračujte dovnitř a ještě půjdeme dále, tady bacha, po schodišti.“ začíná prohlídku Sovák.

Poslechněte si celou reportáž Milana Soldána

„A jak všichni už děláte, tak tady bych vás poprosil, abyste si ty helmy už nasadili. No, a jak už vám asi došlo, tak v tom krytu ještě nejsme. Tam teprve budeme muset dojít. Jestli jsme všichni už připraveni, tak bych vás poprosil, abyste mě následovali a nevzdalujte se od skupiny, ať se nikde neztratíme,“ instruuje průvodce.

Cesta do krytu vede spletí chodeb, kde je nutné být v předklonu. Helmy, které mají návštěvníci na hlavách, nejsou samoúčelné.

„Co by každý kryt měl obsahovat, je filtr ventilační zařízení, v tomhle krytu to není jiné, akorát že z toho filtru ventilačního zařízení, co se nám dochovalo, tak je pouze tahle spletice, pár zrezivělých trubek,“ vysvětluje Sovák.

„Já jsem z Jihlavy, rodilá Jihlavačka. Byla jsem v kolektorech, byla jsem v katakombách, tak mě lákalo se podívat ještě sem,“ říká paní Kateřina.

Kryt civilní ochrany v Jihlavě je běžně přístupný. Podle průvodce Jakuba Sováka je prohlídka možná od dubna do října, minimum jsou tři osoby.

