Spojení matky a plodu u savců je 100 milionů let staré. Umožnily ho retroviry

Vazba mezi matkou a plodem u placentálních savců má prastarý evoluční původ. Vznikla už nejméně před 100 miliony lety. Vědci z Vídně a dalších laboratoří potvrdili, že se na něm navíc podílejí viry.

Nenarozené dítě

Nenarozené dítě | Zdroj: Shutterstock

Naše planeta byla před 100 miliony lety hodně teplá a vlhká, rozmach tenkrát zažívali dinosauři. Už tehdy v pozdní křídě ale vznikl mechanismus, který propojí placentu savčího mláděte s dělohou matky.

Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují

„Z té doby už známe předky současných velkých skupin savců,“ poznamenává odborník na životní prostředí a zoolog Vojtěch Kotecký. Savci žili sice ve stínu dinosaurů, kteří je také lovili, ale zároveň se už stávali důležitou součástí ekosystému.

U savců je propojení matka–dítě, tedy dělohy s placentou, různě silné. Různé druhy savců totiž zapínají a vypínají příslušné geny trochu jinak.

 „Když je málo silné, nemusí dojít ke správné výživě. Naopak když je moc silné, matka by mohla zahubit plod,“ vysvětluje zooložka Barbora Černá Bolfíková. Celá evoluce podle ní stojí na tom, jak se to vybalancovalo.

Zmíněné spojení mezi matkou a plodem je retrovirového původu. Vědci ho našli u několika různých druhů savců – od myší přes hlodavce, vačnatce, primáty až po člověka.

Placenta je jedním z vaječných obalů, vytváří ji tedy plod. Buňky placenty splývají, a díky tomu se v genomu placentálů mohl usadit retrovirus, což je de facto úsek dědičné informace.

„Organismus potřebuje dávat pozor na to, aby matka nezačala plod vypuzovat jako nějaký cizí element,“ doplňuje Vojtěch Kotecký.

Přirovnává to k situaci po transplantaci orgánů. Dítě totiž nemá stejnou genetickou informaci, bere matce energii a zdroje. Jde tedy o cizorodý element, který může imunitní systém považovat za parazita.

Jaký evoluční původ má placenta savců? Jak se australští plazi zvaní scinkové brání před hady? Proč někteří plameňáci stárnou různě dlouho? Poslechněte si celou Laboratoř výše.

