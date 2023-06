‚Skoro jako válka, ale nikomu se nic nestalo.‘ Před 25 lety se nad Českými Budějovicemi srazily dvě stíhačky

Měl to být standardní návrat stíhaček MiG-21 na základnu po aviatické pouti. Stala se z toho ale zcela ojedinělá událost v novodobých českých dějinách. Dvě letadla se 8. června 1998 srazila nad českobudějovickým sídlištěm Vltava. Záběry z místa připomínaly apokalypsu, přesto si havárie jako zázrakem nevyžádala oběti na životech. Zranění ale utrpěly desítky lidí. České Budějovice 15:38 8. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Letecká nehoda se stala v 9 hodin 29 minut při přeletu dvou letounů MiG-21 z letiště Pardubice. Ve dvojici prováděli přelet s cílem přistání na letišti České Budějovice. V průběhu zatáčky došlo k vlétnutí do oblačnosti a dále je předmětem šetření, proč se tyto letouny srazily,“ informoval na místě tehdejší velitel Vzdušných sil Armády České republiky Ladislav Klíma.

Zpráva o pádu stíhaček do obydlené oblasti se rychle stala celorepublikovou událostí číslo jedna.

Jeden ze strojů dopadl před dům číslo čtyři v Otavské ulici na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích. Havárii tam dnes na první pohled nepřipomíná vůbec nic, přesto ji mnoho zdejších lidí má stále v živé paměti.

Často si vzpomíná například Jan Machalouš. Ten bydlí ve vedlejším domě, který byl také silně zasažen explozí a následným požárem.

„Byl jsem doma. Často si to vybavuji. Je to dost dlouho, ovšem tohle se pořád vrací. U nás například ve čtvrtém patře bydlela paní, které vlétl kus přímo do postele,“ líčí.

Domy na českobudějovickém sídlišti Vltava, které byly 8. června 1998 nejvíce zasaženy po srážce dvou stíhaček | Foto: Matěj Vodička | Zdroj: Český rozhlas

Havárie se nesmazatelně zapsala i do paměti tehdejší redaktorky Českého rozhlasu České Budějovice Mirky Nezvalové. S technikem byla na místě chvíli poté, co se o události dozvěděla.

„To vypadalo skoro jako válka. Musím říct, že mi nesmírně bušilo srdce. Děsivé byly ty okolnosti, spálená auta, ten panelák. Ale pocit, že při tom všem se nikomu nic nestalo, to bylo něco osvobozujícího,“ říká.

Pro mnoho lidí je dnes už skoro nepředstavitelná dobová technika. Českobudějovické studio Českého rozhlasu tehdy mělo jediný mobilní telefon s těžkou baterií na rukojeti.

„Ten se nám velmi rychle vybil, takže já jsem si pak od všech, ať to byl krajský ředitel policie, nebo velitel letectva, půjčovala mobil, abych mohla vstupovat do vysílání,“ dodává Mirka Nezvalová.

Druhá stíhačka se zřítila do nedalekého rybníka Černiš. Její část dopadla jen pár stovek metrů od zástavby sídliště na zahradu rodinného domu a také jako zázrakem nikoho nezranila.

Následné vyšetřování potvrdilo příčinu havárie. Šlo o nepozornost a pochybení pilotů. Ti se po kolizi ve vzduchu bezpečně katapultovali. Pád letadel tehdy způsobil podle odhadů majetkovou škodu přibližně 25 milionů korun.