‚Všichni funkcionáři na to kašlali.‘ Invazi v srpnu 1968 předcházela čím dál častější kritika v médiích

Nejen svoboda slova, kterou přineslo rozvolnění během pražského jara, ale také čím dál ostřejší kritika stávajících poměrů. Reportéři Československého rozhlasu se po pádu cenzury v červnu 1968 začali intenzivně zabývat problémy ve všech sférách života v zemi. Jak uslyšíte v dalším díle našeho seriálu o událostech roku 1968, nemohli v té době vědět, že svobodnému vysílání bude zanedlouho znovu konec – a to na dalších 21 let.

„Člověk když se probírá magnetofonovými pásky z okupačního týdne po 21. srpnu, tak je to hrozně emotivní a má vztek. Zažívá tak trochu to, co ti lidé tenkrát – zaskočení, šok, že je to k neuvěření,“ popisuje i svoje pocity dramaturg a znalec rozhlasové historie Tomáš Černý.

„Ale když si člověk vezme magnetofonové pásky z konce 60. let, ale zvlášť z období duben až srpen 1968, a začne poslouchat, jak moc byl rozhlas kritický, co všechno se smělo říct, tak ne že by ospravedlnil invazi, ale říká si: Aha, ono to opravdu bylo hodně intenzivní,“ dodává pro Radiožurnál.

„Tam, kde se jedná o lidi, myslím, že všichni funkcionáři na čelných místech na to kašlali a na lidi se úplně vykašlali a nechali je v tom, ať si v tom jsou tak, jak se do toho dostali.“ V červnu 1968 odvysílal Československý rozhlas pořad, ve kterém se řešil osud obce Dolní Kralovice.

Ta tehdy stála v cestě výstavbě přehrady Želivka a měla navždy zmizet z mapy. „A takto reagují lidé přímo z prastarého městečka Dolních Kralovic: ‚Tak jsme to všechno tady zadaptovali, chodila jsem do továrny, takže výdělky jsem měla až 1900. To všechno pohltil tenhle domek, všechna moje celoživotní práce. A když jsme to zrychtovali, tak z toho můžeme jít,‘“ plakala ve vysílání obyvatelka.

Dlouhodobý publicistický pořad Lidé, život, doba se vysílal téměř celá 60. léta. V roce 1968 ale začal čím dál častěji upozorňovat na to, že třeba plánované hospodářství a vlastně celá dosavadní politika země v mnoha ohledech nefunguje.

„Bylo to nejdříve opatrné, ale potom třeba v červnu 1968, kdy šlo o Želivku, ti lidé do mikrofonu byli už velmi ostře vyhranění vůči třeba okresním funkcionářům KSČ. Už to není jenom nějaká věcná kritika, která se trochu drží zpátky. Prostě oni do toho – s prominutím – řežou,“ vysvětluje Černý.

„Odshora, ať je to Kalena, ať je to ústřední výbor, ať je to vláda, ať je to kterákoliv instituce, se Kralovicům vyhýbaly. Nevidí člověka a neviděli člověka,“ zlobil se občan.

Podle rozhlasového dramaturga Tomáše Černého právě pořad o Želivce názorně ukazuje, jakou náladu měli lidé v létě 1968. „A jak moc si přáli ne snad jen planě kritizovat, ale prostě jen dosáhnout rozumného logického smysluplného řešení věcí a existence ve společnosti, která jde po smyslu, a ne po propagandistických heslech,“ říká.

„A když je domek odhadnutý za osm, deset, dvanáct, patnáct až dvacet tisíc, co si má ten člověk za ně pořídit? Tímhle se taky asi žádný z těch vyšších činitelů nezabýval. To všechno jsou věci, na které zatím nikdo z těch, kteří rozhodovali o přehradě a osudu Dolních Kralovic, nebyl zvědav. Byli jsme první, kteří si je vyslechli se zájmem, místním obyvatelům bohužel tak málo platným,“ zaznělo v pořadu.

