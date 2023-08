Za článkem Magyar Nemzet je Orbánova uraženost. Maďaři nevítali okupanty jako osvoboditele

Podle jednoho z maďarských deníků příslušníci maďarské menšiny na jižním Slovensku vítali v srpnu 1968 jednotky Maďarské lidové republiky na československém území jako osvoboditele. „Pravý opak je pravdou. Maďaři házeli kameny po maďarských vojácích a rozdávali letáky, v nichž je vyzývali, aby neposlouchali rozkazy,“ upozorňuje bývalý diplomat a bohemista Gyorgy Varga v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Praha 20:51 28. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gyorgy Varga, bývalý diplomat, bohemista | Zdroj: Archiv Györga Vargy

Maďarská menšina na Slovensku podle něj ve druhé polovině 60. let prožívala uvolnění i v národnostním smyslu a také životní úroveň byla na Slovensku v průměru vyšší než v Maďarsku.

„Maďaři a jejich legitimní organizace jako Csemadok tu invazi přijali velice negativně a cítili se ohroženi. Neviděli v ní, že se vrací nějací Maďaři, ale tvrdý způsob komunismu a že autonomie, kterou formálně i neformálně vybudovali v 60. letech, bude zase odvolaná,“ vysvětluje Varga.

Veřejné mínění v Maďarsku prý navíc bylo jednoznačně na straně Československa. „Informovanost byla nízká, ale drtivá část vzdělanějších lidí, kteří se informovali jinými cestami, byla jednoznačně pro Československo a reformy. Tím spíš, že podobné reformy v Maďarsku probíhaly od začátku 60. let a představitelé reforem spolupracovali,“ popisuje.

Ostrov pravdy

Konzervativní deník Magyar Nemzet, v němž byl esej otištěn, je dnes součástí mediálního konglomerátu, v němž je směřování jednotlivých titulů řízeno ústředně vládou.

Podle Vargy je cílem domácí publikum, přičemž kterýkoli stát, se kterým nemá maďarský premiér Viktor Orbán dobré vztahy, může být terčem podobných falzifikátů.

„Nejen tisk, ale i to, jak k domácímu publiku mluví politici. Je to promyšlený narativ, který ukazuje Maďarsko jako ostrov pravdy. Že musíme proti svému okolí bojovat, protože našim konzervativním a křesťanským záměrům nerozumějí,“ dodává s tím, že se tak odvádí pozornost od hospodářských a sociálních problémů.

Příkladem jsou prý nedávná Orbánova slova o tom, že Češi v Evropské unii přešli na stranu federalistů a nehájí národní suverenitu. Roli prý ale hraje i Orbánova osobní uraženost.

Impulzem pro nejnovější článek mohla být slova slovenského premiéra Ludovíta Ódora, který řekl, že Orbán je se svými názory sám.

„Je to takové píchnutí od slovenské vlády, v níž je maďarského původu premiér a dva další ministři, ale neuznávají toho skutečného premiéra všech Maďarů. Jednak je to velmi racionální a promyšlené, ale na druhou stranu je v tom i spousta emocí,“ míní Varga.

Orbán si prý je dobře vědom, že hranice se nedají změnit, ale snaží se rozšířit svůj vliv skrze maďarské komunity v zahraničí. Hlavním cílem je ovšem udržet si moc a udržet u ní i své lidi a podnikatele.

„Oligarcha je v Maďarsku jen jeden – on určuje, kdo může a nemůže být velkopodnikatel. A je to proces, který generuje další kroky – a už nejste pánem toho, co jste určil. Najednou se propaganda a veřejné mínění utrhne ze řetězu a dostane se do samovolného pohybu, jako jsme to v maďarské společnosti viděli před světovými válkami,“ uzavírá.

