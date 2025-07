Stál za atentátem Heydricha i u vzniku odboje proti nacistům. Před 130 lety se narodil generál Moravec

Známá jména Kubiš a Gabčík si většina lidí ihned spojí s operací Anthropoid, jejímž cílem byl atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Celou akci ale naplánoval a prosadil generál František Moravec, od jehož narození ve středu uplynulo 130 let. I on byl klíčovou osobností československého exilu a odboje, prosadit jeho nejvýznamnější plán však nebylo snadné. „Edvard Beneš s tím nejprve nesouhlasil, obával se represí,“ říká historik. Praha 8:12 23. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moravec zemřel jako Američan, pochován byl ve Washingtonu. Před třemi lety se ale jeho ostatky vrátily do vlasti (Archivní foto) | Foto: Milan Malíček / Právo | Zdroj: Profimedia

„Odjíždíte, abyste po boku našich spojenců se zbraní v ruce pomohli smésti nacistickou soustavu organizovaného barbarství, jež ničí naši drahou vlast,“ promlouvá generál Moravec k československým vojákům skrz vysílání BBC po boku Edvarda Beneše nebo Jana Masaryka. Píše se rok 1940 a skoro přesně dva roky na to se podaří jeho nejvýznamnější plán – operace Anthropoid, po které umírá zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich.

Prosadit akci přitom nebylo jednoduché. „Edvard Beneš s tím po nějakých úvahách nesouhlasil, protože se obával represí a že by to oslabilo národ. Moravec nicméně nakonec tuto akci dotáhl do konce,“ říká vojenský historik Prokop Tomek.

Do londýnského exilu se generál Moravec dostal už jako zkušený člen zahraničního odboje. Za první světové války narukoval po ruském zajetí k československým legiím. K rozvědce se přidal pár let poté a rychle se vypracoval na vysoké pozice. Nejosudovější zprávou, kterou přijal, byla ta o plánované okupaci českých zemí.

Informaci tehdy nevěřila ani vláda a Moravec proto jednal na vlastní pěst. V přísném utajení zamířil se zpravodajskými archivy do exilu – přesně jeden den před obsazením. Díky němu se tak rozsáhlé spisy nedostaly do rukou nacistům. Právě generál Moravec taky v Anglii zakládal odboj – dlouho předtím, než vznikl oficiálně.

„Moravec se dal k dispozici Edvardu Benešovi, který byl tehdy soukromníkem na území Spojených států. V podstatě mu říkal: ‚Já jsem vám k dispozici. Budeme bojovat za obnovení státu.‘ To je prostě obrovský čin. Samostatné uvažování, které se ukázalo jako důležité a jako správné,“ popisuje historik Tomek.

Do posledního dechu

Po válce se generál Moravec vrátil k československé armádě. Vzhledem k rozsahu jeho kontaktů a informací ale stál v cestě komunistům, podruhé proto tajně emigroval. Na území západních okupačních zón v Německu řídil zpravodajskou činnost proti komunistům ovládajícím Československo.

V polovině padesátých let začal pracovat v americkém Washingtonu jako poradce Pentagonu pro československé otázky. A to do posledního dechu, dodává Tomek: „Je zvláštní, že v červenci roku 1966, když jel do Pentagonu, ho stihla srdeční příhoda. Do poslední chvíle to byl zpravodajec, do poslední chvíle byl v akci.“

Moravec zemřel jako Američan, pochován byl ve Washingtonu. Před třemi lety se ale jeho ostatky vrátily do Česka, konkrétně na hřbitov v Čáslavi.

„Tady je skoro neznámý. Občas potkám někoho, kdo o něm slyšel nebo aspoň slyšel o Heydrichovi a o operaci Anthropoid. Tak jim vyprávím, že za tím atentátem stál můj děda. Ale Ameriku tato část historie moc neovlivnila, takže i povědomí o generálu Moravcovi je tu velmi malé,“ vysvětlovala tehdy Moravcova vnučka Anita, proč návrat do generálovy rodné země, které zasvětil skoro celý život, trval tak dlouho.