‚Ani křišťál čistější být nemůže.‘ Před 15 lety vyšel článek, který odstartoval kauzu Grossova bytu

„Křišťálovější než křišťál", případně „Myslím to upřímně". Zmíněná sousloví jsou neodmyslitelně spojená s někdejším předsedou vlády a šéfem sociální demokracie Stanislavem Grossem. Před 15 lety – jako historicky nejmladší šéf kabinetu – ještě zastával premiérský post. Vydržel v něm ale jen osm měsíců. V dubnu 2005 odstoupil kvůli tomu, že nedokázal uspokojivě vysvětlit, kde vzal peníze na koupi svého luxusního bytu. Praha 14:33 17. ledna 2020

„Není známo, že by měl tak velké vedlejší příjmy, vyhrál v loterii či zdědil majetek. Takovou sumu by nedal dohromady, ani kdyby si ušetřil všechny peníze, které si do té doby vydělal,“ psala Mf Dnes 17. ledna 2005.

Byla to právě důkladná novinářská práce s daty a otevřenými zdroji, která umožnila okolnosti nákupu Grossova bytu rozkrýt. Aféra, která se na základě toho rozpoutala, následně stála Stanislava Grosse křeslo premiéra i předsedy sociální demokracie.

Jak připomíná novinář Jaroslav Kmenta, který v současnosti píše pro magazín Reportér, kauzu se mu podařilo odhalit díky tomu, že se postupně otevíraly a digitalizovaly nejrůznější databáze – například katastr nemovitostí. Veřejně do něj nahlížet totiž zhruba do počátku tisíciletí nebylo možné.

„Když jsem jednou dělal nějaký text v Mladé frontě Dnes v roce 2004 o tom, jak se dá s tím katastrem nemovitostí pracovat, tak napadlo na poradě šéfredakci, že by bylo zajímavé se přes ten katastr podívat na majetek politiků. Z toho vznikla myšlenka udělat všeobjímající článek, co patří tomu kterému politikovi v současné vládě,“ popsal Kmenta Radiožurnálu.

Před 15 lety zveřejnil deník @mfdnes informaci o podezřelém financování bytu premiéra Stanislava Grosse. To spolu s nejasnostmi okolo podnikání jeho ženy Šárky vedlo až k pádu vlády. Situace Stanislava Grosse i investigace MF DNES se od té doby zcela proměnila. #casysemeni pic.twitter.com/PkP3lJOcdQ — Auditorium (@auditoriumCRo) January 17, 2020

‚Křišťálově čistější být nemůže‘

Kde získal potřebných 2,5 milionu, tedy částku, kterou při nákupu bytu složil jako zálohu, tehdejší premiér Stanislav Gross nedokázal uspokojivě vysvětlit.

Zpočátku tvrdil, že původ peněz je zcela čistý: „Je to křišťálově čisté, že prostě ani křišťál křišťálově čistější být nemůže. Protože co je čistšího nežli bankovní úvěr, který kryje skoro celou transakci?“

Pak se ale zapletl do různých verzí, které následně nedokázal obhájit.

O aféře, která ho stála politickou kariéru, pak Gross dlouho mlčel. Vrátil se k ní až skoro o deset let později. „Kdybych se býval nebál přiznat, že jsem byt financoval z poslaneckých náhrad, tak jsem se vyhnul tomu, že jsem se zamotal do polopravd a lží. Beru to tak, že jsem byl potrestaný za to, že jsem nemluvil pravdu,“ řekl Gross v roce 2014 v České televizi.

Tlačila ho i ČSSD

K odchodu z čela vlády ho na jaře 2005 vyzývali nejen koaliční lidovci v čele s tehdejším předsedou Miroslavem Kalouskem (nyní TOP 09): „Ten problém tak, jak je prezentován, v tuto chvíli už není problémem jenom jednoho člověka nebo jedné politické strany, je problémem nás všech.“

Tlačila na něj i vlastní strana. Jak dodává politolog z brněnské Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček, sociální demokracie – jako tradiční strana – už za Grossem nemohla dál stát.

„Samozřejmě v ní měl velmi silné postavení, silné zázemí, ale nebyl to ústřední bod, na kterém strana stojí a se kterým padá. Proč to říkám: když si to třeba dnes srovnám s ANO Andreje Babiše, tak to je strana, která je postavená kolem svého lídra,“ popsal Kopeček.

Jak navíc připomíná novinář Jaroslav Kmenta, změnila se i politická a mediální kultura: „Dneska se toleruje ve vysoké politice mnohem víc a závažnějších prohřešků než v té době, která nás třeba může opticky mnohem víc štvát – říkáme si: zažili jsme hrůzy, štvanice, lži, podvody. Ale myslím si, že až další generace bude hodnotit tuto politickou scénu s odstupem třeba deseti nebo patnácti let, tak dojdeme k závěru, že tohle byla ještě horší doba než ta, kterou kritizujeme, protože aspoň v té době se odstupovalo za mnohem menší prohřešky než dneska.“

Stanislav Gross vydržel v premiérském křesle osm měsíců – do dubna 2005. V září téhož roku pak úplně opustil i vrcholnou politiku. Stal se prvním předsedou české vlády, který z funkce odešel kvůli osobní aféře. Gross zemřel po vážné nemoci v dubnu 2015.