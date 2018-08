Orloj se chystá na návrat do Prahy. Jeho opravu dokončili manželé Skálovi

„V neděli večer, respektive ve 22.06 přesně, jsme to tady s mojí ženou dokončili. Tak jsme si sedli a dívali jsme se na to,“ popsal Radiožurnálu orlojník Petr Skála.

„Ten stroj znám už devět let a znám ho obalený vrstvami nátěrů a všelijakých grafitových barev. Když jsme ho tady postavili a viděli vcelku v neděli večer, tak jsme se na to dívali… Je to nádherný pohled. Je to velký krásný kovaný šperk,“ dodal orlojník.

Díváme se na hodinový stroj v takové podobě, v jaké ho přinejmenším od konce druhé světové války nikdo neviděl. „Ano, dá se říct od konce války, protože ještě 5. května, když to pan Kudrna natahoval, tak to takhle nějak přibližně vypadalo. Samozřejmě, byla tam ocelová lana už od 19. století. My tam dáváme původní lana konopná,“ popisuje Skála.

Kromě konopných lan navinutých na dubové bubny došlo ještě k dalším úpravám. Orloj získal například nový elektrický pohon, který na první pohled není vůbec vidět.

„Trik je taky v tom, že tam vedeme 36 voltů těmi lany. Konopné lano je silné, je to čtrnáctimilimetrové lano. Musel jsem ho rozplést po kouskách a vpléct tam milimetrové izolované lanko. Čtyři lanka jsou tam a těmi vedeme těch 36 voltů,“ vysvětluje pan Skála. Nový elektrický pohon je velmi tichý, takřka neslyšitelný.

Opravený orloj teď čeká přesun zpátky na věž Staroměstské radnice. Slavnostní spuštění je naplánované na konec října tohoto roku.