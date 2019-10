Na stavbě obchvatu Roudnice nad Labem našli archeologové unikátní sídliště ze starší doby železné

Několik měsíců už dělníci budují novou část obchvatu Roudnice nad Labem na Litoměřicku. Nová silnice má odvést dopravu z historického centra města. Spojí totiž tzv. dálniční přivaděč s výpadovkou na Štětí a Krabčice a bez daně bude stát téměř 330 milionů korun. Společně s dělníky pracují na stavbě i archeologové, kteří zaznamenali významné objevy. Informoval o nich Český rozhlas Sever. Roudnice nad Labem 16:15 31. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Archeologický výzkum na stavbě části obchvatu Roudnice nad Labem | Foto: Jan Bachorík

„Jsme velice šťastni, protože se nám tady podařilo odkrýt unikátní situaci – je to sídliště, náležící bylanské kultuře, což je starší doba železná, tedy zhruba 8. až první polovina 6. století před naším letopočtem. Máme poměrně dost sídlišť z té mladší fáze starší doby železné, ale těch ze starší fáze, jako je tohle, moc není,“ vysvětlil ředitel Podřipského muzea Martin Trefný pro Český rozhlas Sever.

Podle něj se tak rýsuje obraz historického osídlení. Současný archeologický průzkum totiž probíhá na místě, které mohlo být jakýmsi podhradím hradiště na nedalekém vrchu Slavín.

Objev z únětické kultury

Do hypotézy zapadá i historické pohřebiště poblíž roudnického letiště. „Když vezmeme dohromady to výšené sídliště, to rovinné sídliště a pohřebiště, které je od nás asi 900 metrů, tak se nám tady rýsuje celá sídelní komora,“ shrnul Trefný.

Vedle toho našli archeologové v místech budoucího obchvatu i pět hrobů z doby únětické kultury. „To je kultura, která byla rozšířena asi v 22. až 16. století před Kristem,“ doplňuje Trefný.

Pokud by byla trasa obchvatu blíž městu, bylo by archeologických nálezů pravděpodobně ještě víc.

„Pravděpodobně jsme tady zachytili horní okraj sídliště, které se rozkládá asi na tom poli pod námi, směrem k tomu toku Čepel,“ vysvětluje Dan Šetra z České archeologické společnosti, která na průzkumu s Podřipským muzeem spolupracuje.