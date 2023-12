Estébácká operace Neptun? ‚Byly to podvržené materiály o pomocnících nacistů,‘ popisuje historička

Rok 1964 přinesl ohromující informaci, která se týkala 2. světové války: v šumavském Čertově jezeře se našly bedny, které měly rozkymácet tehdejší poměry, a nešlo pouze o ty československé. Byla to ale vymyšlená lež a dezinformace tajných služeb s názvem operace Neptun. Praha 8:36 2. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V šumavském Čertově jezeře se našly bedny, které měly rozkymácet tehdejší poměry | Foto: Pavel Halla

„V bednách se našel archiv, který měl obsahovat seznam tajných spolupracovníků nacistů,“ popisuje historička Doubravka Olšáková.

Na 15. září 1964 svolali komunisti tiskovou konferenci, na které tehdejší ministr vnitra Lubomír Štrougal údajný nález představil. Novináři tam byli přesvědčováni, že s přisluhovači nacistů spolupracovala i západoněmecká zpravodajská služba, která dokonce svých řad přijala bývalé nacisty.

Načasování nebylo náhodné, podle historičky totiž měla „začátkem května 1945 skončit lhůta o nepromlčitelnosti nacistických zločinů a tehdejší společnost štěpila otázka, jestli lhůtu prodloužit a nevrátit se k nacistické minulosti kritičtěji“.

Ze strany komunistického Československa ale nešlo pouze o tento zájem. „Protože sovětské straně vyhovovalo nechat nacistickou otázku otevřenou, a to co nejdéle to půjde. Tím totiž mohli v ,západním Německu‘ získávat další a spolupracovníky,“ vysvětluje historička. Nacističtí spolupracovníci, tedy ti skuteční, tak totiž mohli být vydíráni.

„Tiskovka měla obrovský ohlas a účastnili se jí zástupci všech významných světových agentur, zapojil se i Československý rozhlas, a to prostřednictvím zahraničního vysílání,“ říká Olšáková. Československá televize materiál zpracovala do pořadu Zvědavá kamera.

Moskva si to hrála sama

Do této dezinformace ale bylo zataženo i samo Československo. Pravdu znali jen tehdejší prezident Antonín Novotný a ministra vnitra.

„Ani Moskva nehrála s československou rozvědkou úplně čistou hru: jejich agenti tady působili už od počátku 60. let a snažili se shromáždit další informace o minulosti osobností, které na území státu žily,“ popisuje historička.

„Moskva s předáním dokumentů dokonce dlouho otálela, pak je studovala i naše rozvědka – měli na to ale jen předvečer zveřejnění. Na některých záběrech je dodnes vidět, jak na některých materiálech zůstaly poznámky archiváře v azbuce,“ dodává.

Zveřejněním údajného obsahu beden komunisti chtěli ovlivnit i volby v Rakousku, dokumenty měly být totiž už také ve Velké Británii, Francii a dalších státech. Toto téma bylo opravdu světové, nacismus si lidé ještě hodně pamatovali.

Klíčovými aktéry celé akce byli: Ladislav Bitman, který podle historičky „stál za celou operací. Dokonce ji připravil, protože byl uvedený i jako nálezce beden“.

Pak to byl Antonín Šnejdárek, který po válce působil ve zpravodajských službách a pak byl na vojenské misi v Berlíně. V roce 1951 začal působit jako historik, o kterém se říkalo, že je mužem na špinavou práci prezidenta Novotného. „Ale do Československa dokázal přivézt Henryho Kissingera nebo Paula M. Dotyho,“ doplňuje.

Po srpnu 1968 oba emigrovali – Šnejdárek do Paříže, Bitman do Spojených států.

Na otázku pořadu, jestli zasáhla estébácká operace Neptun do světové politiky, historička Doubravka Olšáková odpovídá: „Rozhodně zasáhla. Ovlivnila totiž práci s politikou a zapomněním Evropy.“

Celý díl pořadu Jak to bylo doopravdy si poslechněte v audiozáznamu nahoře.