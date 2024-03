Steigerwald: Jaderná válka z toho nebude. Ale svět se bude ještě dlouho bořit bahnem a ztrácet čas

To, proč je Západ ve válce na Ukrajině zdrženlivý, si dramatik, scenárista a novinář Karel Steigerwald vysvětluje strachem z jaderné války. „Ten je v Evropanech i Američanech pevně zakořeněný, protože v něm 40 let žili. Takže Západ se bojí, že by z Ruska mohly padat jaderné bomby – ta obava není úplně planá, přestože osobně si myslím, že není příliš pravděpodobná,“ říká v Osobnosti Plus. Praha 20:05 24. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Steigerwald | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

„Všimněte si, že Amerika nebyla schopná porazit Vietnam. A proč? Protože ho porážela po kousíčkách, velmi opatrně a třeba i dost krutě, ale pořád se bála, že tam Rusové nebo Číňané nasadí bomby jako odpověď. Takže nakonec raději Vietnam opustila, než aby se angažovala v celé své vojenské síle.“

Podle Steigerwalda je podstatná otázka, jestli se teď, ve válce na Ukrajině, nebojí jen jedna strana.

„Víte, on Vladimir Putin je nemocný člověk, nechápe to riziko a nerozumí mu. Myslí si: ,Tak já na ně naházím bomby a vyhraji, protože oni jsou zbabělí.‘ To je popis současné krize,“ uvažuje. Dodává, že to je také důvod, proč musí mít Západ stejné bomby, nebo proč musí být na zlo připraven. Když nebude, zlo udeří.

Budeme se bořit bahnem

„Podívejte se, když mně bylo sedm osm let, měly jaderné bomby už obě strany. Žil jsem v komunistickém Československu v nekomunistické rodině, která nové poměry snášela hrozně obtížně. A pořád se u nás říkalo, proč nám ti Američané nepřijdou pomoct. Když jsem pak byl o hodně starší, řekl jsem si: ,To je vlastně dobře, že nepřišli.‘ Protože žít 40 let pod komunismem je asi lepší než prožít jaderné bombardování, resp. než vůbec nežít.“

„Velké globální války podle mne už asi nebudou. Budou ale nekonečné, zahnívající polokonflikty, různé mírové a pseudomírové, platné i neplatné domluvy. Svět se bude bořit blátem a bahnem, bude ztrácet svůj čas.“

„Demokratické státy budou pošpiněny svou zbabělostí, manévrováním, různými triky, jak z toho ven – protože tohle opravdu nikdo neví. Ale pořád to je a bude lepší než vyvolat světový konflikt mezi demokracií a svobodou proti diktatuře, nebo jak říkají správně Rusové samoděržavím.“

„A jak se říkalo kdysi, když šlo o konflikt Ameriky a Ruska, zatlačovat, zadržovat a znemožnit další rozkvět. Tehdy se jen čekalo na jedno jediné: až se totalitní moc rozloží zevnitř.“

„A tak to taky bylo – až sovětské Rusko začalo hnít a rozpadat se, všem se ulevovalo, protože bylo vidět, že tento problém končí.“

O míru se bude jednat 30 let

A jak dramatik předpovídá, jak to nakonec na Ukrajině dopadne? „Sice nejsem věštec, v noci jsem čirou náhodou napsal článek, že se Ukrajina dočká přepůlení, a to až budou obě strany z toho válčení úplně bezmocné.“

„Do té doby budou do sebe zakousnutí – Rusové obětují možná miliony a miliony padlých, kdežto ukrajinská strana obětuje miliony a miliony peněz, protože se budeme bát. Takže jedni budou bojovat technologicky a mozkem, druzí krví, ale pořád to bude velká hrůza.“

„A jednoho dne se ta hrůza do sebe zakousne a začne tzv. mírové jednání, které bude trvat dalších 30 let. Někde tam bude čára, někde tam budou ,bílé přilby‘, které budou držet Ukrajince od Rusů. A bude se čekat, až ta část Ukrajiny, kterou si Rusové ponechali, se změní v Rusko – to oni umějí. A tato vlastně trapná situace bude odměnou za to, že tady nebude jaderná válka. Jiné řešení neumím,“ uzavírá.

