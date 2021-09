Česko získalo zpět vzácný štít, který z Konopiště ukradli nacisti. Jeho hodnota se dá těžko vyčíslit

„Štít je zajímavý tím, že je to poměrně málo viděný výjev na těchto renesančních štítech z období římských, antických dějin. Konkrétně jde o dobytí Kartága druhou punskou válkou. Ta kresba, ten detail vzniká proškrabáváním šedé barvy až na podkladové zlato.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Česko získalo zpět vzácný štít, který z Konopiště ukradli nacisti. Natáčel zpravodaj v USA Jan Kaliba

Ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková projevila velkou radost, že se české straně ozdobný bojový štít z 16. století podařilo získat. Ve Filadelfii osobně podepsala dohodu se šéfem tamního Muzea umění Timothym Rubem.



„Mám z toho smíšené pocity. Je mi velmi líto, že naši návštěvníci už tento úžasný umělecký kousek neuvidí. Měli jsme ho tu skoro půl století. Takže je to ztráta. Ale zároveň jsem hrdý, že jsme udělali správnou věc a rozhodli se vrátit štít do Česka, protože tam patří,“ říká pro Radiožurnál Rub.

„Pečlivě jsme se o něj starali, uchovávali ho v potřebných podmínkách, vystavovali ho ve vitríně a naši odborníci ho udržovali, když bylo potřeba,“ dodává.

Příběh vzácného štítu

„Štít je ve velmi dobrém stavu. Musím říct, že kolegové ve filadelfském muzeu se o něj velmi dobře starali. Je skvěle zrestaurován. Jeho cenu neumím úplně vyčíslit, ale samozřejmě bude extrémní,“ podotýká ředitelka památkového ústavu Goryczková.

Donášel gestapu i poslal Goebbelsovi dar. Převor maltézských rytířů v Praze skončil po válce na šibenici Číst článek

Štít laděný do šedo-zlatavé barvy s průměrem víc než půl metru nacisté před koncem války z Konopiště odvezli do Lince, kde mělo vzniknout Hitlerovo muzeum umění. Pak se stopa ztrácí a dílo se vynořuje v Paříži, kde ho kupuje americký sběratel Carl Otto Kretzschmar von Kienbusch. Od něj ho v 70. letech získává filadelfské muzeum.

Pak už ho podle českého velvyslance ve Spojených státech Hynka Kmoníčka čeští odborníci registrovali, ale až v posledních letech se podařilo dokázat, že skutečně pochází z Konopiště, a všechno i po právní stránce dotáhnout.

„Podstatné bylo dokázat to americké straně. Myslím, že největší práci odvedl pan kunsthistorik Čepička, který byl schopen dohledat fotografii původního umístění renesančního štítu na zámku v Konopišti. Víte, jak to je: jednou vidět, to je lepší než desetkrát vysvětlovat. Tímto se podařilo přesvědčit místní dozorčí radu filadelfského muzea, že skutečně jde o objekt zcizený nacisty v průběhu druhé světové války.“

Teď se příběh výjimečně zachovalého renesančního štítu ze sbírky arcivévody Ferdinanda uzavírá. Dílo připisované Italovi Girolamovi di Tommasovi z Trevisa dostane speciální klimatickou vitrínu, aby neutrpělo přesunem z amerického prostředí. Potom ho návštěvníci konopišťského zámku najdou v tamní zbrojnici.

Česko získalo zpět vzácný štít, který z Konopiště ukradli nacisti | Foto: Muzeum umění ve Filadelfii