Studenti a profesoři mladoboleslavského gymnázia jsou na stopě obrazů, které zmizely před sto lety

Připomíná to detektivní příběh. Před sto lety se z bývalé kaple, dnes auly, Gymnázia doktora Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi ztratily tři velkoformátové obrazy. Historikovi a tamnímu učiteli Ladislavu Futterovi se nedávno podařilo zjistit, o která díla jde a studenti je začali hledat. Teď jsou na horké stopě dvou ze tří pláten. Mladá Boleslav 10:00 20. ledna 2024

Do auly, která dříve původně bývala školní kaplí, doprovází reportéra učitel společenských věd a informatiky Michal Bělka.

„Když se rozhlédnete, tak vidíte, že uprostřed na čelní stěně máme takový velký štukový rám, v kterém je bohužel díra. Je to prázdné místo. Když bychom si představili, jak aula vypadala dřív, kdy to byla kaple, tak tady stál oltář, nalevo byla kazatelna a po stranách té místnosti byly ještě dva obrazy,“ popisuje Bělka.

Historik a učitel Ladislav Futtera přibližuje motivy obrazů, které znají i díky materiálům uloženým ve Státním okresním archivu Mladá Boleslav. „Na tom prostředním obraze se nachází výjev, kdy svatý Václav poprvé přistupuje ke svatému přijímání. Na dalším je svatý Vojtěch, který se modlí za svou vlast, což je jeden z těch obrazů bočních a ten třetí je Zvěstování Panny Marie. Z těch dvou, svatého Václava a svatého Vojtěcha, je docela zjevná snaha, prezentovat tady české zemské patrony.“

Plán původního stavu auly Gymnázia doktora Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi | Zdroj: Státní okresní archiv Mladá Boleslav

Obrazy visely v bývalé kapli velmi krátce, a to v letech 1912 až 1921. Ukradeny zřejmě nebyly, spíše je pravděpodobné, že se jich tenkrát chtěla škola zbavit.

Do pátrání po ztracených obrazech se zapojili i studenti gymnázia. „Aktuálně jsou indicie ke dvěma obrazům. Teď budeme zjišťovat, jestli se jedná o ty naše,“ říká student čtvrtého ročníku Tomáš Kuchař.

S tím, že by jim současné majitelé obrazy přenechali, nepočítají. Byli by ale rádi, pokud by jim dovolili udělat kvalitní kopie. A doufají, že se jim povede najít i další indicie, které by pomohly objevit poslední ztracený obraz.