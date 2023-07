‚Lidé z mladší doby kamenné odvedli skvělou práci.‘ Muzeum v Pardubicích získalo studnu starou 7000 let

Studnu měli několik let v péči restaurátoři v Litomyšli, kteří ji vysušili a pomocí cukru zakonzervovali. Muzejníci ji teď na chvíli uloží do archeologické sbírky a pomalu ji začnou připravovat na velkou výstavu. Pardubice 11:56 3. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dřevěná studna nalezená u Pardubic je nejstarší na světě | Foto: Ondřej Wolf | Zdroj: Český rozhlas

Všech 56 dílů pravěké studny je v několika krabicích. Z Litomyšle je přivezl restaurátor Karol Bayer, který přibližuje průběh stěhování: „Postupně rozbalíme konzervovanou část s označením D23. Je to pevné, ale je potřeba s tím manipulovat opatrně, protože cukr není všemocný. On zabrání tomu, aby se to smrštilo, garantuje určité zpevnění.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Restaurátoři v Litomyšli vysušili nejstarší dřevěnou studnu v Evropě

Studna, kterou archeologové objevili u obce Ostrov na Chrudimsku, ukazuje hlavně to, že lidé z mladší doby kamenné odvedli skvělou práci. „Pro nás bylo fascinující, že velmi jednoduchými kamennými nástroji dokázali připravit takto přesné tvary. Na povrchu dřeva je vidět stopy po zásecích ostrým kamenným nástrojem,“ dodává Bayer.

Nález může podat ale i svědectví o tom, co lidé v době neolitu jedli, říká archeolog Tomáš Zavoral: „My tam jsme schopni rozpoznat různá pylová spektra nebo spektra mikrozbytků rostlin, které jsou vázané na určité obiloviny. Důležité je říct, že tam jsou první nálezy máku a lnu setého v České republice.“

Studna teď zůstane na chvilku v depozitáři, lidé ji uvidí na velké archeologické výstavě příští rok. „Jedním tím tématem bude voda, studna a dřevěné konstrukce, takže tam bude jako celebrita právě tato studna,“ dodává ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.