Den české státnosti připomíná národního patrona. O životě knížete Václava přitom moc nevíme

Česko si v pátek připomíná svého národního patrona svatého Václava. Nejčastěji bývá zobrazovaný ve zbroji, s mečem a štítem, o jeho životě toho přitom víme málo. I když se o něm učí už děti na základních školách, většina z nás si do dospělosti zapamatuje jen to, že byl 28. září zavražděný ve Staré Boleslavi. Historici se ale neshodnou, jestli to bylo v roce 929 nebo 935.

