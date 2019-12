Syřané v Rakce zachránili před Islámským státem přes tisíc muzejních předmětů. Sbírku chtějí obnovit

Zaměstnanci muzea v syrské Rakce zachránili před Islámským státem (IS) přes tisíc cenných předmětů z muzejní sbírky. Když začali radikálové postupovat do města, ukryli část sbírky. Město bylo do roku 2017 baštou IS, v Sýrii byla skupina poražena letos na jaře.

Damašek 23:41 13. prosince 2019