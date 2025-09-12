Tajemná obálka po rozpečetění: skenování na web, odborná analýza, seminář i pražská badatelna

Už příští pátek 19. září si může každý přečíst údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. Po slavnostním otevření obálky ve středočeských Lánech se jednotlivé listy nafotí a obratem se objeví na rozhlasovém webu tajemnaobalka.cz. O měsíc později se k historickému dokumentu chystá odborný seminář, a jak zaznívá v seriálu Radiožurnálu, za rok si můžou zájemci text půjčit přímo do ruky v badatelně Národního archivu.

Tajemná obálka Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Obálka s údajnými posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka se otevře přesně za týden dopoledne v Lánech.

Přehrát

00:00 / 00:00

Tajemná obálka po rozpečetění: Skenování na web, odborná analýza, seminář i pražská badatelna

Obsah přečte historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd. Zná dobře rukopis Jana Masaryka, který měl slova svého otce zapsat u jeho lůžka v roce 1937.

Obratem se obsah obálky nafotí a bude všem přístupný na webu tajemnaobalka.cz.

„Všechny listy se nafotí, zdigitalizujeme je a za krátký čas, počítám tak do hodinky či do dvou budou vystavené na zmiňovaném webu. Všichni se můžou podívat online,“ říká archivářka Národního archivu Šárka Steinová, která také bude 19. září v Lánech u rozpečeťování.

Odborná analýza a seminář

Text projde odbornou analýzou a výsledky zazní o měsíc později 15. října na semináři ve Vile Lanna v Praze 6. V reprezentačním zařízení Akademie věd ČR bude ten den odpoledne historický dokument i vystavený ve vitríně.

„V kontextu zazní, o čem ta poslední slova jsou. Je pozvaná odborná veřejnost a můžou přijít i laici, limitující je jen kapacita sálu,“ doplňuje Steinová, podle které přijdou archiváři, historici nebo odborníci vysokých škol, kteří se životem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka zabývají.

K půjčení od konce roku 2026

Od konce roku 2026 si dokument můžou lidé půjčit přímo do ruky, a to v pražské badatelně Národního archivu na Jižním Městě. Podle Šárky Steinové se musí v následujícím roce nejdřív dokončit zpracování velkého archivního fondu Jana Masaryka.

18:40

Pero nebo tužka? Ruční papír? Restaurátor odhaduje, čím a na co psal Jan Masaryk údajná poslední slova TGM

Číst článek

„Když si chce zájemce půjčit nějaký dokument do naší badatelny, tak prokazuje totožnost, vypisuje badatelský list a následně dostane i naše legendární bílé bavlněné rukavice.“

„Zlatou bulu sicilskou do ruky nepůjčujeme, ale u posledních slov prvního československého prezidenta by neměl být problém,“ usmívá se archivářka, podle které do badatelny s desítkami stolů dnes na Jižním Městě chodí profesionálové, studenti i laici. Amatérští badatelé často pátrají po svém rodokmenu.

Možné vystavování dokumentu

Podle archivního zákona můžou být kvůli působení světla archiválie vystavené jen měsíc v kuse.

„Třeba pro výstavy je určitě limitující ten čas, ale dokážeme si poradit. Restaurátoři jsou schopni případně vytvořit i kopii, která je k nerozeznání od originálu,“ uzavírá archivářka Národního archivu v Praze na Chodovci Šárka Steinová. Tipuje, že v obálce bude zapsané osobní poselství směřující k Janu Masarykovi.

Zapečetěná obálka byla už k vidění na výstavě v Císařské konírně na Pražském hradě. Vystavovala se na jaře roku 2018 v rámci 100. výročí vzniku československého státu. Podle archivního zákona si ji mohli lidé prohlížet zmiňovaný měsíc.

Seriál Radiožurnálu Tajemná obálka

Veronika Hlaváčová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Historie

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme