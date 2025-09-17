Tajemný dopis TGM? Recept na koláč bych vyloučila, říká historička. V obálce může být i padělek

Masarykova tajemná obálka. Co v ní je? Co v ní určitě není? A kde poslední desítky let byla? Otevře se už tento pátek – v přímém přenosu Radiožurnálu. Ochutnávku plnou otazníků přinášíme už teď spolu s Dagmar Hájkovou z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd. Ptá se Matěj Skalický.
Takže trochu jste, ale snažíte se nebýt. Je to tak, jsem strašně překvapená vším, co se kolem mě nyní děje, a nejenom kolem mě, ale kolem všech institucí, které jsou zapojeny do akce Tajemná obálka. Jsem zvyklá na to, že zájem o náš ústav je zvýšený zhruba dvakrát do roka, a to 7. března a 14. září, kdy povídám něco o Masarykovi, ale to už je takový standard, který připomíná prvního prezidenta. Jsem naprosto překvapená očekáváním, které společnost náhle má.
Máte stejná očekávání, nebo to berete tak, že to může být bomba, ale nemusí, že tam může být poselství národu, nebo recept na borůvkový koláč například? Recept na borůvkový koláč bych vyloučila, ale to by taky možná bylo v této době docela dobré. Hledala jsem si nejrůznější varianty, co by ta slova mohla být, pokud to jsou poslední slova Masaryka, všechno budu říkat podmíněně, protože nic nevíme. Mám několik variant, co by tam asi mohlo být. Byla bych docela ráda, kdyby nám pan doktor Sum k té obálce něco připsal, proč si myslel, že se to má uchovat.
Doktor Sum byl osobní tajemník Jana Masaryka. Jan Masaryk měl být ten, který vyslechl poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka, pokud to jsou jeho poslední slova. To jsme padli už úplně do medias res a nevysvětlili jsme, o čem se bavíme.
Ale je dobře, že o tom takto mluvíte, protože mi přijde, že pokud nejste úplně nervózní, tak jste natěšená, ne? Tak to jsem možná víc nervózní.
Já jsem natěšený. Jsem zvědavá.
Společnost je natěšená. Co když to nepůjde vůbec přečíst? Co když to bude nějakým roztřeseným písmem? Toho se nejvíc bojím, protože jak jsme si říkali, předpokládá se, že to jsou poslední slova T. G. Masaryka, než odešel, a že je zaznamenával jeho syn, který seděl u svého umírajícího otce. Když si to tak představíme, tak to psal možná na koleně, v chvatu, nervózní, takže rukopis nemusí být čitelný. Může to být také takové fragmentární, nemusí to být souvislá řeč. Všechno toto mě děsí. Když jsem už na toto přistoupila, tak jsem si zároveň říkala, že lidé mi možná odpustí, že něco nepřečtu, protože já jim ukážu v přímém přenosu i práci historika. Budu mít velmi krátký čas na to, abych si to připravila s kolegy archiváři, abych se podívala, jestli je to autentické, jestli to není podvrh nebo cokoliv. Lidé uvidí, že dostaneme do ruky dokument a mnohdy s ním zápasíme, nevíme, co s ním, než to přečteme, pak to podrobujeme jakési kritice, jestli je to vůbec autentické, jestli to mohl napsat Jan Masaryk v době, kterou předpokládáme. Bude to ještě velké dobrodružství v přímém přenosu.
Může to být falzum? Může. Myslím, že by nemělo být podle toho, kdo to do archivu odevzdal, ale ano, počítáme i s variantou falza. Když to bude falzum, tak si dáváme velkou rezervu a řekneme, že se nám to nezdá.
Vzkaz z doby první republiky
Když se vrátím k obrazu otce a syna, otec na smrtelné posteli, syn zapisující údajně jeho poslední slova, tak co to bylo za období? Září 1937? Září 1937, ale podotkla bych, že jsou ještě jiná období, kdy se Masaryk necítil dobře a myslel si, že nebude dál žít, nebo předpokládal, že něco nepřežije. Klidně se můžeme vrátit i do roku 1917, kdy odjíždí do Ruska a také neví, jak to tam dopadne. To byla situace, kdy byl málem zastřelen v Moskvě. V té době píše své poručení, takový testament, ve kterém zmiňuje i Jana Masaryka, kdo z dětí má co dostat a Janu Masarykovi se omlouvá, že mu dost nenašetřil, že na to neměl příliš času.
Masaryka vidíme jako vitálního člověka, který stále sportoval, udržoval se ve velmi dobré kondici. Bylo to obdivuhodné, když ještě, myslím, že to bylo v roce 1933, jel na koni. Zároveň ale celkem často trpěl chřipkami. Jedna byla velmi závažná v roce 1921, v roce 1916 se domníval, že byl otrávený, to bylo v Londýně, také musel na operaci a necítil se vůbec dobře. Těchto momentů, kdy jsem si říkala, že by mohlo vzniknout nějaké poselství, by mohlo být více. Už od roku 1934 je velmi nemocný, takže i tady jsou různé momenty. Je to pro nás jisté dobrodružství, musíme vidět, co v té obálce je, jestli je to datované…
Na to jsem se chtěl zeptat. Nemáme tedy jistotu, že to je z roku 1937? Když to nebude datované, tak je o hodně více možností, kdy Masaryk byl ve špatném stavu a mohl se domnívat, že nebude dál žít. Bylo to právě po prvním velkém záchvatu mrtvice, kdy Masaryk říká svým dětem, že se domnívá, že by mohl umřít a že by měly následovat Beneše.
To byla polovina 30. let, tedy už po té, co byl počtvrté zvolen prezidentem? Ano.
Už v roce 1934 měl velký problém skládat vůbec prezidentský slib, že? Nedokázal se to naučit nazpaměť. To bylo devastující a byla to velká oběť republice, protože se přirozeně počítalo s tím, že Masaryk půjde dál jako prezident. Nikdo vhodnější v té chvíli nebyl. Masaryk byl také trochu urputný v tom, že jeho pokračovatelem musí být Edvard Beneš, ale konsenzus pro Beneše nebyl vyjednaný v roce 1934. Bohužel téměř těsně před volbou Masaryk dostal záchvat mrtvice, který ho postihl na jednu stranu těla, takže potom špatně viděl, hůře artikuloval a byla postižena ruka. Přesto s tímto handicapem nakonec musel přečíst slib, který se nečetl při předcházejících volbách, to byla novinka. Předtím řekl pouze „slibuji“, nyní musel slib přečíst, což bylo o to horší. Období od května 1934 až do abdikace v prosinci 1935 je náročné pro člověka, který se sice snaží být prezidentem, udělat, co může, ale je to člověk, který už je velmi handicapový.
Navíc 30. léta byla velmi těžké období. Nakolik Tomáš Garrigue Masaryk vnímal, co se děje kolem v Evropě? Vnímal to, viděl různá nebezpečí pro stát jak zahraničněpolitická, tak vnitropolitická, protože to už je doba, kdy se aktivizují čeští fašisté, Slováci požadují autonomii. Ani nezmiňuji pohraničí a velmi silnou identifikaci Němců, kteří se obracejí proti republice, to vše v kontextu velmi hluboké hospodářské krize. Situace nebyla dobrá, ještě Hitler za hranicemi. Masaryk si to velmi uvědomuje, ale po abdikaci ne, že by nereflektoval svět, ale už jej reflektuje z větší vzdálenosti. Reflektuje, ale ne tak, jak by ho byl schopný bojovně reflektovat, když byl mladým politikem.
Ptám se i z toho důvodu, jestli se to nemůže propsat do dopisu. Nevíme, spekulujeme, ale může? Může se to tam propsat. Myslím si, že Masaryk vždycky myslel na stát, takže když někteří lidé očekávají, že tam bude poselství rodině nebo důvěrné odhalení intimních věcí, koho je synem, kde se narodil...
O tom se taky spekuluje. Na Slovensku prý doufají, že zmíní jako své rodiště jednu ze slovenských vesnic. Kopčany. Nevím, nikdy se k tomu nevyjadřoval a v matrice je napsaný Hodonín, tak s tím toho asi moc neuděláme, ale docela bych jim přála, aby to bylo toto.
O osobních věcech moc nemluvil, takže nevěříte, že by tam poodhalil něco ze svého soukromí? Jestliže mluvil k Janovi, tak možná ano. Jestliže u toho byl Edvard Beneš například, tak to mohlo být více politické a myslící na jistý odkaz, co by měli s republikou dělat. Může v tom být něco podobného jako v abdikační řeči z roku 1935.
Ve které je co? Je v ní v podstatě, že plně důvěřuje politikům, že povedou stát v jeho intencích a že se ještě bude chvíli na nás dívat, jak to tady vedeme.
Jak jste zmiňovala nemoc, respektive že prodělal mrtvici, nakolik je pravdou, že se mu potom i hůř mluvilo a psalo česky? Ptám se z toho důvodu, jestli ten dopis bude v češtině, pokud by byl psaný ve druhé polovině 30. let. Dobře, budeme uvažovat o tom, že je psaný po roce 1934...
Ano, to je samozřejmě otázka. 1934 až 1937, kdy Masaryk v podstatě už nemůže psát.
Měl i razítko na podpisy, že? Ano, měl. Stát vedl člověk nemocný, ale okolí se snažilo to udělat co nejvíc, aby tomu dalo váhu, takže prý když razítkoval, tak ještě na podpis položil svoji ruku, jako že to stvrzuje. To je vlastně dojemné. Ale znamená to, že dopis nemohl napsat. Nebude to dopis Masaryka před smrtí, to nepředpokládejme, to by nebylo možné. Mohl by to tedy být záznam, jakési memorandum Jana Masaryka, ale co se týká mluvy, tak hůře mluvil a mluvil někdy spíš ve vzpomínkách směsicí češtiny a angličtiny.
Takže dopis může být sepsaný v angličtině? Může.
„Před koncem se stávalo, že se mu vracel jazyk, kterým komunikovali převážně v rodině, čili jazyk jeho americké manželky Charlotty.“
Jiří Křesťan, archivář a historik z Národního archivu (ČRo, 8. 9. 2025)
Aby to Jan Masaryk v dané situaci nepřekládal v rychlosti, tak to mohl sepsat anglicky. Jan Masaryk byl naprosto bilingvní, jeho angličtina byla fascinující, takže ano, jestli mě chcete dále děsit.
Klikaté cesty Masarykovy korespondence
Víme, že dopis nebo to, co je v obálce, vzniklo někdy za první republiky, velmi pravděpodobně Jan Masaryk sepsal, co mu Tomáš Garrigue Masaryk řekl. Ano.
Jestli u toho byl někdo jiný, například Edvard Beneš, nevíme. Nevíme.
Co s tím bylo dál? Bavíme se totiž o obálce, která skončila v Národním archivu. Ano.
Jak se tam dostala? Některá místa jsou pro mě záhadou.
Jsou tam slepá místa? Pro mě tam stále jsou. Ale jasná cesta je, že hlavním místem pobytu Jana Masaryka byl poté stále Londýn. Zůstává tam i po své abdikaci v roce 1938 a shromažduje své písemnosti. Už za druhé světové války je dává do správy Lumíru Soukupovi.
To byl kdo? Lumír Soukup byl nejprve student teologie ve Skotsku a potom tam za druhé světové války založil českoskotský klub. Chtěl do československé armády, tam se nedostal ze zdravotních důvodů a napomáhal s propagací Československa a také se v té době začínal starat o písemné materiály Jana Masaryka. Po válce se stal jedním z tajemníků Jana Masaryka, v roce 1982 se potom rodina odstěhovala do Francie a materiály zase putovaly s nimi do Francie, do jejich domu. V 90. letech za pomoci Antonína Suma a Archivní správy a Národního archivu se dostávaly do Česka.
Tedy přes osobní tajemníky Soukupa a Suma. Ano. S tím, že Antonín Sum zřejmě všechny materiály prohlížel a narazil tam i na tuto obálku nebo vzkaz, memorandum. Rozhodl se, že na 20 let obálku zapečetí, takže ji v roce 2005 odnesl do Národního archivu.
On se tak rozhodl? On se rozhodl.
Těch 20 let je jeho rozhodnutí? To je jeho rozhodnutí.
Z jakého důvodu se takto rozhodl? To možná zjistíme, až obálku otevřeme a podíváme se, co v ní je.
Ootázka taky je, co o tom věděl. Ano. Je tu neuvěřitelné množství pochybností a limitů, co v té obálce je. Jak jsem už říkala, je to možná to, co on považoval za poslední slova T. G. Masaryka. Také on nám tímto dokumentem něco vzkazuje.
Protože s informací, že jsou to údajně poslední slova T. G. Masaryka Národní archiv obálku převzal. Vy to říkáte, Antoníne Sume, ať to 20 let u nás leží, a pak to slavnostněotevřeme 19. září 2025. Ano, tak to je.
To je ale skvělý příběh. Uvidíme, nakolik se to odrazí v tom, co tam skutečně bude. Tento příběh trochu koresponduje s celým dobrodružným dědictvím Masarykova odkazu ve 20. století, který se týká i jeho písemností, archivních materiálů, protože Masaryk už za svého života založil Ústav T. G. Masaryka, dal mu veškerou svoji báječnou, velkou knihovnu, všechny archivní materiály, všechny své písemnosti, ať se o to ústav stará. Ale skončilo to za druhé světové války, potom se ústav na chvíli obnovil, začal znovu vydávat spisy, pořádat archiv. V roce 1953 byl opět zavřený až do roku 1990 a s velkými obtížemi se potom vyhrabával z popela. Říkám, že je to trochu paradox, ale Masarykův archiv se uchoval ve velmi dobrém a intaktním stavu kvůli tomu, že byl celou dobu v Ústavu dějin marxismu a leninismu v archivu a mohl k němu velmi limitovaný počet lidí, tím pádem nebyl nikde rozprášený a podobně.
Ale zbylá pozůstalost rodiny Masarykových byla roztroušená ještě různě po Evropě, tak se to potom v 90. letech a v novém tisíciletí skládalo dohromady. Pořád to skládáme dohromady, možná, že to jsou jednotliviny, ale pořád ještě se nacházejí další Masarykovy materiály s tím, že máme teď velkou databázi, do které chceme dát veškerou korespondenci Masaryka, a to by možná lidé byli překvapení, s kým vším si Masaryk korespondoval a kolik dopisů se uchovalo. Potom z toho uděláme takové korespondenční sítě a náhle je ten pavouk po celém světě. To je úžasné, ale musíme navštěvovat různé archivy ve světě, abychom materiály sehnali.
Napětí roste
Vrátím se k pátku 19. září. Jak se bude obálka otvírat? To se rozlepí dopisním nožem? Ptáte se člověka, který to neplánoval, protože toto plánuje Národní archiv s Českým rozhlasem.
Ale jak se otevírají dopisy – otevře se obálka, vyndá se dopis a pak ho přečtete. Budou nějaká úvodní slova, potom se obálka otevře.
Odehraje se to v Lánech. Ano. Otevře se obálka, ale my to okamžitě nepřečteme. Nastoupí pan doktor Křesťan, který vysvětlí osudy obálky.
Archivář a historik. Asi to vysvětlí o hodně detailněji, než jsem teď schopná já. Ale my půjdeme kousíček stranou a budeme se dívat, co v tom je, abychom naráz nezačali číst do éteru něco, co je třeba falzum. Musíme na to mít aspoň chvilku času.
Počkejte, co když tam budou taky peprná slova? Tomáš Garrigue Masaryk se tak vyjadřoval občas v soukromí a nebral si servítky. Jestli myslíte peprná slova jako hlupák, bůta nebo nehezký člověk...
Na Tomáše Garrigua Masaryka jsou to peprná slova. Na něj jsou to peprná slova. V naší společnosti bychom to asi vydrželi.
Kdy to veřejnost všechno uvidí? Jak sleduju vyjednávání, tak po tom, co se to otevře, nějak analyzuje, zveřejní, co v tom je, tak potom to projde další analýzou a měl by být k tomu další odborný seminář, kde se to bude zkoumat i z hlediska obsahu a jestli to skutečně patří například do roku 1937. Když to bude datované, tak jsme na tom dobře. Pak to bude digitalizované a součástí fondu Jan Masaryk, ale nemůžu vůbec hovořit za Národní archiv, to je jejich majetek.
Ale první informace se veřejnost dozví v přímém přenosu v pátek potom, co se otevře obálka, a pak bude následovat klasická mravenčí historická a archivářská práce. Dokument se bude analyzovat. Ano.
Abychom ho mohli zařadit do nějakého dějinného kontextu. Pokusíme se co možná nejvíc o tom dokumentu říct, co jsme otevřeli, co si o tom myslíme. To diváci uslyší v přímém přenosu.
Posluchači taky. Když jsme si o tom popovídali, tak už nejste tak nervózní, ne? Nejsem, po rozhovoru s vámi se na to začínám úplně těšit.