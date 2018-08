Taktik, který čekal na velký comeback. Hvězda Gustáva Husáka začala stoupat s příjezdem sovětských tanků

Smutně proslulou postavou roku 1968 je Gustáv Husák, pozdější komunistický prezident socialistického Československa. Ještě v dubnu před invazí byl řadovým členem komunistické strany a zastával proreformní názory, ovšem v srpnu po příjezdu okupačních tanků otočil a jeho hvězda začala strmě stoupat. Praha 14:55 16. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V roce 1969 se prvním tajemníkem ÚV KSČ stal Gustáv Husák. | Zdroj: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Gustáv Husák se stal po invazi nejvýše postaveným komunistou v zemi a zapsal se jako autor normalizace, který s pomocí Sovětského svazu udusil svobodu v Československu. Kam zmizela jeho podpora pražského jara? Nebo vlastně nikdy nebyla?

Na jaře 1968 působí Gustáv Husák dojmem, že pražské jaro je i jeho jaro. Ale nenechme se mýlit, to je jen Husákova maska.

„Myslím, že problém je v tom, že přerod vůbec nebyl. To byl přerod navenek, ale ten člověk byl pořád stejný. Zůstával na prvním místě komunistou, který stavěl na spojenectví se Sovětským svazem a vedoucí úloze Komunistické strany Československa,“ řekl Radiožurnálu historik Michal Macháček.

Ludvík Svoboda a Gustáv Husák | Foto: Peter Zelizňák | Zdroj: Wikimedia Commons CC-BY-3.0

Macháček je specialistou na Husáka a napsal o něm rozsáhlou monografii. „Útočil i proti bývalé politické elitě, proti Antonínu Novotnému a slovenským politikům, později se vymezuje i vůči Vasilu Biľakovi a staví se za Alexandera Dubčeka. Používá to takticky a čeká na svůj velký politický comeback.“

Ten přišel se Sověty. Vzpomíná na to bývalý komunistický ideolog a pozdější disident Miroslav Kusý. Husáka potkal v Bratislavě v den invaze. „Vizionářsky se podíval nahoru Pražskou ulicí, kudy se valily dolů tanky, a řekl, že tento národ zachrání, i kdyby mu všichni naplivali do očí. Stavěl se do pozice mesiáše,“ popsal Kusý.

Gustáv Husák to ovšem neměl se sovětskými komunisty snadné. Jako bývalému buržoaznímu nacionalistovi, který si odseděl devět let ve vězení, mu nevěřili. „Pro Brežněva nebyl žádné terno,“ vzpomíná Kusý. Sázka na Husáka se ale podle něj Sovětům náramně vyplatila.

„Stává se pro ně východiskem z nouze. Udělal ohromnou práci navíc oproti tomu, co od něj Sověti požadovali. Když ho porovnáme s [Jánosem] Kádárem, tak Kádár na Rusech vymohl, co se dalo,“ dodal Kusý.