Nadšenci postavili kopii letadla ze Studénky. Tatra T-101 před 80 lety překonala světový rekord

Malým předkrmem akce je možnost prohlédnout si historické vozy a nechat se jimi svézt. Tyto vozy byly vyrobeny ve Vagónce Studénka. Napravo ode mě zastavuje elektrická jednotka EM 475, takzvaný Žabotlam. A nalevo vidím motorák zvaný Hurvínek.

Mířím na letištní plochu. Zajímá mě totiž letadlo Tatra T-101 s označením OK-TAO, které před 80 lety vyrobila Vagónka ve Studénce.

Na chviličku jsem utrhl od spousty návštěvníků Jiřího Sklenáře, jednoho ze stavitelů repliky letadla Tatra T-101. Zajímá mě, proč ho napadlo postavit zrovna tento stroj.

„To letadlo je hezké, má svoji historii a má svoje aroma, nebo jak to nazvat. Mělo ve své době pět světových rekordů. Dlouhou dobu jsme si dokonce mysleli, že jeden z nich nikdy nebyl překonaný. To byl přelet z Prahy do Chartúmu. Mysleli jsme si, že to letadlo bude dobře létat. To se potvrdilo, je s ním velice příjemné létání a je to fajn přístroj na výlety a pro sportovní vyžití,“ říká Českému rozhlasu Ostrava stavitel letadla.

27 hodin v letadle

Jiří Sklenář právě otevřel kryt pilotní kabiny. Prostoru je tam pomálu. Ptám se, kolik času museli uvnitř strávit letci, kteří před 80 lety udělali onen rekord.

„Ten let trval 27 hodin plus nějaká minuta. A je pravda, že ten pilotní prostor je stísněný. Já jsem v tom trávil nejdéle asi tři nebo tři a půl hodiny. Vydržet se to dalo, ale představa těch 27 hodin, to musí být podstatně náročnější. A navíc ve dvou lidech,“ dodává Sklenář.

Trasa vedla z Prahy do Chartúmu v Súdánu. „Bylo to bez přistání a ta trasa byla Praha - Bratislava - Balaton - soutok Drávy a Dunaje, potom Soluň, východní okraj Kréty, Káhira, Alexandrie a Chartúm,“ připomíná.

Jediný letecký motor Tatry na světě

Z původního letadla se nezachovalo vůbec nic, takže všechno museli vyrobit nové.

„Letadlo zmizelo někdy v průběhu 2. světové války. Naštěstí se nám podařilo sehnat několik původních motorů z výroby v Kopřivnici z roku 1938. A z těch dvou nebo tří motorů jsme poskládali jeden původní motor. Podle bloku má výrobní číslo 6. Takže to je dnes jediný letecký motor Tatra na světě. Letos už má 80 let, stále létá a stále létá dobře, tak doufáme, že nám ještě vydrží. Máme tedy jednu původní součást z toho roku 1938, a to je motor,“ říká Jiří Sklenář.

A co bylo podle něj na stavbě nejsložitější? „Asi výroba křídla, protože je dřevěné, průběžné, má vzepětí, je šípové, lichoběžníkové. Má velice komplexní tvary, není tam v podstatě jediný pravý úhel. A museli jsme vyzkoumat celou řadu technologií, které se v té době používaly a které už byly částečně zapomenuty. A museli jsme sehnat lidi, kteří to byli schopni udělat. Takže vyrobit to křídlo bylo velice náročné.“