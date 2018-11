‚Na googlu by byl pořád.‘ Masaryk se v USA o svém zvolení prezidentem dozvěděl až o dva dny později

Tomáš Garrigue Masaryk se dál věnoval rybě, ústřici a polévce, když se při obědě v New Yorku dověděl, že ho doma zvolili prezidentem. Před sto lety nemohl Masaryk využít internet ani jiný podobně rychlý komunikační prostředek, a tak se o tom, že ho v Praze zvolili prvním prezidentem nově vzniklého Československa, dověděl až o dva dny později. Chvíle, které Masaryk přesně před sto lety prožíval, můžeme i po takové době docela dobře rekonstruovat. TGM v Americe New York 10:28 16. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Garrigue Masaryk | Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

„Bylo by hezké vidět jeho výraz, ale to už nikdy neuvidíme,“ říká Charlotta Kotíková, Masarykova vnučka žijící v New Yorku. Ale není zas tak složité si ten výraz představit, protože dobové vydání deníku New York Tribune líčí tu scénku docela věrně.

Masaryk se o tom, že je prezidentem, dozvěděl při obědě v Právnickém klubu. Mezi ústřicí a rybou dostal telegram, který ale strčil do kapsy. Po několika minutách si ho rychle přečetl, nedal ovšem najevo žádné vzrušení, pokračoval v debatě o kvalitě polévky, usmál se na číšníka a řekl mu, že kávu si dá bez mléka a cukru.

První prezidentskou řeč pronesl Masaryk toho dne, tedy 16. listopadu 1918, při večeři v newyorské restauraci Delmonico. Ani o vyhlášení samostatnosti na konci října se Masaryk v Americe pochopitelně nedozvěděl okamžitě.

Jak připomíná washingtonský profesor historie Hugh Agnew - Masarykovi a jeho v Evropě působícím kolegům z Národní rady tehdejší omezené možnosti rychlé komunikace komplikovaly situaci hlavně předtím při snaze koordinovat svůj postup, prosadit u velmocí nezávislost prosadit a odvrátit habsburský návrh na pouhou autonomii.

Čechoslováci to nakonec zvládli, ale v době internetové by si Masaryk podle jeho pravnučky lebedil.

„Když začal rozhlas, tak rád mluvil do rozhlasu. Na googlu by byl určitě pořád. Měl obrovskou knihovnu, a jak byl hrozně zvědavý, tak si chtěl všechno přečíst, také měl vycvičenou mysl, že to promptně nezapomněl. Možnost získat rychle informace by ho určitě fascinovala,“ myslí si Charlotta Kotíková.

Více masarykovského stylu by prospělo

Těžko říct, jestli by Tomáš Garrigue Masaryk propadl také twitteru a jestli by ho používal při výkonu své funkce. Každopádně by podle Kotíkové současné době včetně některých prezidentů prospělo více masarykovského stylu.

„Upadá to po celém světě. Samozřejmě svět se mění, věci se nedají opakovat, ale možná, že by se to posunulo jiným způsobem a užívalo by se méně vulgarit. Prezident nebo jakákoli hlava státu udává určitý tón a lidé hodně přebírají tento tón toho jakoby vůdce. Bohužel čím víc se úroveň řeči, vyjadřování a chování vůdce stává nepříliš ohleduplná, tak ty negativní lidské vlastnosti vychází víc a víc na povrch.“

Kotíková to vnímá i coby kurátorka umění, a nejen s ohledem na svého pradědečka, který se přesně před sto lety v New Yorku se zpožděním dověděl, že ho v Československu zvolili prvním prezidentem.