Tajemství britských archivů: Thatcherová odmítla letět s pandou. 'Nejsou pro politiky dobrým znamením'

Když ředitel Londýnské zoologické společnosti lord Zuckerman v roce 1981 navrhl, aby letadlo tehdejší britské premiérky Margaret Thatcherové svezlo po cestě do Washingtonu pandu Chia Chia, přišlo mu z Downing Street důrazné odmítnutí. Pandy prý nejsou pro politiky "dobrým znamením". I tuto epizodu z dějin britské politiky odhalují veřejnosti nově odtajněné vládní dokumenty britského Národního archivu. Londýn 21:50 29. prosince 2017

Pandí samec Chia Chia měl na žádost washingtonského výzkumného ústavu Smithsonian oplodnit místní pandí samici Ching Ching. „Lord Zuckerman to považuje ze demonstraci výjimečných vztahů. Navrhl také, zda by předsedkyně vlády nechtěla pandu naložit do svého Concordu, když se příští měsíc vydá do Washingtonu,“ vzkázal jeden z členů vlády úřadu premiérky.

„Žádnou pandu s sebou brát nebudu,“ odpověděla Thatcherová písemně svému osobnímu asistentovi, přičemž zápor v anglickém slovesném tvaru dvakrát podtrhla. „Pandy pro politiky nejsou dobrým znamením,“ dodala.

V Národním archivu se nachází přes 11 milionů oficiálních dokumentů, z nichž mnohé tam byly přesunuty z vládních institucí, napsal zpravodajský web BBC. Veřejnost k řadě dokumentů získává přístup po uplynutí 30 let od jejich vytvoření.

Spor s královnou

Deník Daily Mail si v pátek všímal také 30 let starého sporu mezi Thatcherovou a královnou Alžbětou II., o němž tehdy svoji vládu informoval irský diplomat působící v Londýně.

Rozepři, kvůli níž prý málem královna zrušila jednu z pravidelných schůzek s předsedkyní vlády, způsobila neochota Železné lady podpořit zpřísnění sankcí britského Společenství vůči tehdejšímu rasistickému režimu v Jihoafrické republice.

„Panuje zde široká shoda, že královna je na paní Thatcherovou nazlobená kvůli tomu, jak postupovala v otázce sankcí,“ uvedl Richard Ryan po setkání s představitelem Buckinghamského paláce. „Zdroj v Buckinghamském paláci mi řekl, že 'Brenda' vážně uvažovala o zrušení včerejšího setkání s premiérkou,“ napsal tehdejší chargé d'affaires irského velvyslanectví v Londýně za použití přezdívky, kterou pro Alžbětu II. vymyslel satirický magazín.