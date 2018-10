Masaryk na dosud nezveřejněném záznamu: Je-li někdo korupčníkem, je v zájmu státu, aby byl odstraněn

V archivních fondech Českého rozhlasu se podařilo objevit dobovou nahrávku vystoupení Tomáše G. Masaryka z 28. října 1931. Zvýšil se tím počet zvukových záznamů hlasu prvního československého prezidenta. Ale nejen to - máte možnost si Masarykova slova poslechnout - a třeba je i porovnat se současnou politickou situací. Server iROZHLAS.cz vybral klíčové pasáže. Praha 15:20 25. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1934 | Zdroj: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Masaryk projev přednesl před zástupci vlády a Národního shromáždění. Předřečníky mu byli předseda Poslanecké sněmovny Jan Malypetr, předseda Senátu František Soukup a předseda československé vlády Jan Udržal.

"Veřejného postavení zneužívají"

...uslyšeli jste projev prezidentův Dosud byly známé pouze čtyři zvukové záznamy proslovů prvního prezidenta Československa. Nově objevený projev Tomáše Garrigua Masaryka z roku 1931 Český rozhlas digitalizoval. Okolnosti, při nichž byl Masarykův hlas zaznamenán, vysvětlil přímo na záznamu hradní kancléř Přemysl Šámal. „Prezident Československé republiky přijal dnes ve slavnostním slyšení předsedu poslanecké sněmovny Národního shromáždění, Jana Malypetra, předsedu senátu Národního shromáždění doktora Františka Soukupa, předsedu československé vlády Františka Udržala, po jejichž proslovech uslyšeli jste delší projev prezidentův, po němž končíme vysílání z audienční síně Pražského hradu a soudobý rozhlas do Bratislavy."

„U nás převratem v době revoluce politické a hospodářské dostali se do správy veřejných věcí také lidé, kteří na vznesené úkoly nestačili ani mravně, ani vzděláním. Nebudeme si zastírat fakta, že jsou u nás lidé, kteří svého veřejného postavení zneužívají k tomu, aby bez práce pohodlně žili a bohatli. Žaluje se právem na korupci. Je-li někdo korupčníkem nebo spojencem korupčníků, je v zájmu státu, aby byl odstraněn. Je-li ještě k tomu politicky činným, je to dvojnásob nutné.“

"Voličstvo se zachovalo klidně"

„Prodělali jsme zase jednou volby. Jimi voličstvo v ohromné většině se zachovalo klidně a dalo najevo, že od svých představitelů si přeje práci klidnou. Pokud dovedu pozorovat, a pozoruji bedlivě, neprojevuje se ve voličstvu nespokojenost, neboť není k ní příčiny: ale jsou lidé, kteří veřejnost otravují a anarchizují... Není pravda, že se odstraňují odpůrcové političtí – odstraňují se a musí ustupovat z veřejného života lidé korumpovaní,“ zní z nahrávky, kterou si můžete poslechnout kompletně na webu Radiožurnálu.

"Je úkolem vklínit obnovený stát do Evropy"

„Cizina uznává naši vnitřní i zahraniční politiku. Některé důležité letošní událostí poslední doby jsou jí velikým zadostiučiněním. Naše zahraniční politika od samého počátku světové války československou věc pojímala světově a podle toho postupovala.

Naše zahraniční politika je si plně vědoma, že je jejím úkolem vklínit obnovený stát do Evropy a celého světa. To se nám daří a dařilo by se účinněji, kdyby širší kruhy politické se otázkami zahraničními, otázkami světovými zabývaly věcněji.“

„Pokud se úředníků a zaměstnanců týká, mám zkušenosti, že v některých úřadech dá se počet zmenšit, u jiných by zmenšení poškodilo službu. A ovšem: byrokracie demokratická nebude šetřit jen dole, nýbrž i nahoře. Musíme se všichni a všude uskrovňovat v správném poměru. Uskrovňovat.“

"Nezralá nedochůdčata"

„Další starostí musí být politika populační. Nesmí být dovoleno, aby mladí lidé tělesně i duchovně nezralí plodili nezralá nedochůdčata a snižovali takto stále a znova zdraví, odolnost a výkonnost společnosti. . Tato kapitola vyžadovala by podrobnějšího propracování. Uvádím zatím jen jeden problém pro promyšlenou populační politiku.“

"Řemeslné politikaření nestačí"

„Zkrátka – neběží jen o odstranění dočasné krize hospodářské, nýbrž je na čase, aby politika a celý život stal se opravdovější, aby přestala bezstarostná povrchnost a pohodlná lhostejnost – aby nejen politika, nýbrž celý život byl opravdovější, čestnější, duchovnější. Dnes přece může a musí být jasné, že řemeslné politikaření nestačí, že politika a administrace musí spočívat na vzdělanosti a mravnosti. Demokratická republika potřebuje tento základ, a ona především, má-li program svobody nezajít k anarchii, má-li ideál rovnosti nebýt chytráckým vykořisťováním slabších, nemá-li pod rouškou bratrství řádit všeho druhu násilnictví, tedy: politiku rozumnou a poctivou.“

Celý projev si můžete poslechnout na webu Radiožurnálu.