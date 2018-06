Masaryk poprvé v Bílém domě. Před 100 lety v něm diskutoval o Rusku s prezidentem Wilsonem

Některé hlavy státu se tam nepodívají nikdy, ovšem Tomáš Garrigue Masaryk se do Bílého domu dostal hned dvakrát. Poprvé do Bílého domu vstoupil přesně před sto lety, 19. června 1918, kdy ho přijal Woodrow Wilson. Mezi čtyřma očima oba profesoři diskutovali tři čtvrtě hodiny, a Masaryk tak mohl poprvé osobně lobbovat za vznik Československa přímo u amerického prezidenta. Washington 8:25 19. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident T. G. Masaryk ve své pracovně na Pražském hradě | Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Cestou ke vchodu do Bílého domu se Tomáš Garrigue Masaryk proplétal mezi ovcemi. A technicky vzato pro něj nebylo příliš složité proniknout až za prezentem Wilsonem.

Dnes vidíme hloučky turistů, jak si slavnou budovu přes neproniknutelný plot obstoupeni desítkami policistů fotografují. Tehdy v roce 2018 ale nemělo prezidentské sídlo kdovíjaký punc výjimečnosti a bezpečnostní opatření byla ve srovnání s dneškem směšná.

„Bílý dům byl tehdy mnohem přístupnější, samozřejmě nebyl tak přísně střežený, jako je dnes. Zrovna jsem se odtamtud vrátil a trvá to věčnost, než se dostanete dovnitř. Tenkrát byl otevřený veřejnosti, směl tam kdokoli. To zavedl už Jefferson, který se inspiroval velkými sídly v Evropě. Jeden dva policisti, kdyby se něco semlelo, to byla celá ostraha, žádné kontroly,“ popisuje pro Radiožurnál historik Bílého domu William Seale.

„Rozdíl je i v tom, že zatímco Trumpovi využívají hlavně druhé patro s ložnicemi a obývacími pokoji, Wilsonovi žili i s příbuznými v celém domě jako v rezidenci,“ dodává.

Historik Bílého domu William Seale | Foto: White House Historical Association

Historik Seale ví o Bílém domě tolik jako možná žádný jiný Američan.

„Oválná pracovna byla ani ne deset let stará, když se tam Wilson s Masarykem setkali. Vypadala hodně podobně jako ta současná, která sice vznikla až později, ale z té původní hodně vychází,“ upřesňuje.

„Host jako Masaryk tehdy přišel do velké haly se sloupy po stranách a počkal, až ho tajemník uvede do pracovny, kde stál prezident a přivítal ho,“ přibližuje Seale.

Americký prezident a jeho ovce

Masaryk vstoupil do Oválné pracovny na den přesně před sto lety v pět hodin odpoledne. Věděl, že nemůže na Wilsona okamžitě vyrukovat s československou otázkou. Místo toho diskutovali o situaci v Rusku nebo o roli československých legií v první světové válce.

TGM v Americe Vydejte se s námi po 100 letech Amerikou po stopách T. G. Masaryka. Připlul v dubnu 1918 do Vancouveru s britským pasem a pod konspiračním jménem Thomas Marsden, v listopadu odplouval z New Yorku už jako první prezident naší země.

A Wilson si pochvaloval, kolik užitečných informací dostal od muže, který do Ameriky přicestoval právě přes Sibiř.

Až když Masaryk udělal na Wilsona patřičný dojem, tak řekl, že vyhrát válku vyžaduje rozbít Rakousko-Uhersko. A pak si to namířil zpátky mezi ovce.

„Wilson ovce choval na trávníku před Bílým domem. Vlnu prodával a vydělával tím dost peněz, kterými pomáhal financovat válečné operace,“ vysvětluje historik Bílého domu pro Radiožurnál.

„Jinak se vybavení Bílého domu jako takového od toho dnešního moc nelišilo. Samozřejmě už byl elektrifikovaný, měl zavedený telefon. Wilson si psal projevy na psacím stroji, a dokonce i klimatizaci už měl zavedenou, i když nikdy moc nefungovala. Šlo o systém větráků, které hnaly vzduch přes bedny s ledem, aby se místnost ochladila,“ říká Seale o Bílém domě před 100 lety, tedy v době, kdy tam Masaryk úspěšně jednal o vzniku Československa.

Telegram před druhou Masarykovou návštěvou v Bílém domě v září 1918 | Foto: Archivu Masarykova ústavu v Praze