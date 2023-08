AUDIO: ‚Myjte se, nemlsejte, nepijte alkohol,‘ radí na nejstarší rozhlasové nahrávce Masaryk dětem

Jedním z pokladů archivu Českého rozhlasu je nejstarší dochovaná rozhlasová nahrávka vůbec. Vznikla v říjnu 1928 u příležitosti oslav 10 let Československa a mluví na ní sám prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho proslov byl určený dětem. Praha 17:25 5. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na nahrávce je také možné zaslechnout jak pozdrav od dětí, tak prezidentův nejistý zákulisní dotaz, jak daleko si má od mikrofonu stoupnout | Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

„Vítejte. Zahájil jsem desetileté oslavy republiky s legionáři. A teď jste vy, děti, druzí v řadě oslavovatelů. Promluvme si tedy vážné slovíčko,“ říká na nejstarší rozhlasové nahrávce Masaryk.

Ještě předtím je ale na nahrávce slyšet šum. V něm je možné zaslechnout jak pozdrav od dětí, tak prezidentův nejistý zákulisní dotaz, jak daleko si má od mikrofonu stoupnout.

„Ukazuje to, že rádio bylo tehdy neznámým médiem a zároveň jak to všichni brali vážně,“ vysvětluje na Rádiu Junior vedoucí Archivních a programových fondů Dušan Radovanovič.

„Tohle je opravdu to nejstarší, co se nám dochovalo. Republika byla tehdy opravdu velmi mladá, v podstatě stejně stará jako ty děti. Není náhoda, že Masarykovo poselství míří právě k nim poté, co mluvil s legionáři, kteří byli ti nejzasloužilejší o republiku,“ přibližuje Radovanovič.



„Přeju vám, jak jsem to slýchal od malička, zdraví a boží požehnání,“ říká na nahrávce Masaryk. „Abyste byly a zůstaly dlouho zdravé, musíte se o to přičinit. Není to nic těžkého.“

Výřez ze známky Československo dětem 1938: Měj úctu k duši dítětě | Zdroj: Europeana Collections | CC BY-NC 4.0,©

„Pečujte o čistotu svého těla. Nebojte se vody, myjte se s chudí, koupejte se a plavte. Pohybujte se čile na čerstvém vzduchu a dejte se ohřívat sluníčkem. Větrejte si světnici a byt,“ nabádá prezident.

Dětem také radí, aby si hrály vesele, ale když se učí nebo pracují, aby k tomu přistupovaly s vážností.

„Nevyhýbejte se práci, i když jste na školách. Já sám jsem vděčný za to, že jsem byl na řemesle. Jen prací se člověk stává praktickým,“ dodává Masaryk.

Poselství sice adresoval Masaryk v roce 1928, nahrávka, která ho uchovala, je ale mladší.

„Tento první zvuk se nám dochoval díky gramofonové desce, která vyšla až další rok. Protože to, co se tehdy vysílalo v rádiu před 100 lety, nemáme dochované. Protože se to neuchovávalo na žádném médiu, na žádné desce. To se začalo dělat až ve 30. letech,“ doplňuje Tomáš Dufka, vedoucí rozhlasového archivu.

Prezident T. G. Masaryk předčítá do rozhlasového mikrofonu své poselství k 10. výročí samostatného Československa (28. října 1928) | Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu | Zdroj: Český rozhlas

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku. V 18. minutě začíná nahrávka s Masarykovým poselstvím dětem.