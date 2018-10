Masaryka poháněla touha být dobrý člověk, připomíná historik Pavel Kosatík

Napadlo vás někdy, co by se stalo, kdyby byl v roce 1938 prezidentem stále ještě Tomáš Garrigue Masaryk, a ne Edvard Beneš? Historika Pavla Kosatíka taky. A v rozhovoru s Lucií Výbornou pro Radiožurnál říká: „Určitě by udělal něco jiného než Edvard Beneš. Nejde ale jen o rok 1938. Mnichov na řešení dával celých předchozích dvacet let.“

