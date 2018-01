Proti nacistům bojoval, komunisté ho mučili. Před 100 lety se narodil generál Sedláček

Před 100 lety, 8. ledna 1918, se narodil generál Tomáš Sedláček. Za druhé světové války prošel v Anglii výsadkářským kurzem, do bojů ale zasáhl až po převelení na východní frontu. Účastnil se také Slovenského národního povstání. Po válce byl komunisty mučen a odsouzen na doživotí. Zemřel v roce 2012 ve věku 94 let. Praha 16:23 8. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Sedláček se narodil ve Vídni jako nejmladší ze čtyř dětí vojenského důstojníka. Dětství prožil v Toušni. Později vystudoval vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Mnichovská dohoda pro něj byla „zradou a potupou“.

V roce 1940 utekl z protektorátu Čechy a Morava takzvanou balkánskou cestou (přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Bejrút) do Francie.

Po porážce Francie uprchl na uhelné lodi přes Gibraltar do Velké Británie. Zde absolvoval parašutistický výcvik a stal se členem Československé smíšené brigády. V roce 1944 byl rozkazem československého ministerstva národní obrany s dalšími důstojníky na východní frontu.

Slovenské národní povstání

Během svého života si Sedláček psal deník. „Je to notýsek, který se vydával pro armádu v Anglii. Mám tam poznámky z vandrování na východ, z bojů na Dukle a ze Slovenského národního povstání. Je tam třeba poznámka: Jindra Vaculík se dnes dopoledne ženil, pomlčka, blbec… Psal jsem to v den, kdy jsme odjížděli. Jindra byl poručík dělostřelectva, tenkrát už nadporučík z mého ročníku akademie, s nímž jsem se znal a který byl s námi v transportu, a dopoledne se oženil s nějakou Angličankou. Nedovedl jsem pochopit, že se někdo žení, když jede do války,“ popsal generál Sedláček Paměti národa.

V Sovětském svazu byl zařazen do 2. československé paradesantní brigády. Bojoval v Karpatech, později byl společně se svou jednotkou shozen do týla nepřítele na pomoc Slovenskému národnímu povstání.

„Člověk o tom samozřejmě přemýšlel už cestou – dokážu zabít člověka? Naštěstí jsem se do té situace nedostal. Přežiju, nebo ne? Museli jsme počítat s tím, že to nepřežijeme, ale každej věří, že jemu se to vyhne,“ vzpomínal Sedláček.

Doživotí

Po porážce povstání společně se zbytkem brigády bojoval v Nízkých Tatrách, než v únoru přešel se zbytkem jednotky frontu zpět na území v držení Sovětského svazu. Po osvobození Československa byl povýšen na majora a působil jako profesor na vojenské akademii v Praze, kde se také v roce 1946 oženil.

Po únoru 1948 uvažoval Sedláček stejně jako řada dalších veteránů 2. světové války o emigraci. Obával se ale, že by se už do vlasti nikdy nevrátil. „A to byla hloupost, ti chytří na nic nečekali,“ popsal Sedláček.

Nakonec Československo neopustil a v roce 1951 byl zatčen za údajné spiknutí. Následovalo mučení ve slavné vyšetřovně, které se říkalo Domeček (v Kapucínské ulici v Praze). Sedláček také nemohl devět dnů a nocí spát. Na samotce musel neustále chodit. Jeden z jeho vyšetřovatelů, Jaroslav Řičica, nebyl za své činy v „Domečku“ nikdy potrestán. Ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen na doživotí.

Plně rehabilitován na konci 60. let

Postupně si svůj trest odpykával ve Valdicích, na Mírově, v Leopoldově a na uranovém lágru Bytízu. Proti rozhodnutí soudu se Sedláček odvolal, v roce 1955 mu ale bylo potvrzeno 20 let vězení.

Rok před amnestií, díky které se bývalý voják dostal na svobodu, se s ním po osmi letech čekání jeho manželka rozvedla. Po roce 1960 Sedláček pracoval jako stavební dělník, později se přihlásil na průmyslovku a podruhé v životě odmaturoval. Poté pracoval jako projektant-asistent.

Na konci 60. let byl plně rehabilitován, takže mohl v roce 1973 odejít do důchodu jako válečný veterán. Po roce 1989 se stal předsedou Československé obce legionářské. V roce 1996 se na Pražském hradě setkal s britskou královnou Alžbětou II., v roce 1999 byl povýšen do hodnosti generál poručíka a v roce 2008 získal nejvyšší hodnost. Armádní generál Tomáš Sedláček zemřel 27. srpna 2012.