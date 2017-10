Snad žádné volební období nebylo pro ČSSD dramatičtější než to od roku 2002 . Za čtyři roky, kdy sociální demokraté vedli vládu, se v jejím i ve stranickém vedení vystřídali hned tři velmi odlišní muži. Odměřený a introvertní Vladimír Špidla, který po volbách v roce 2002 sestavil křehkou „stojedničkovou“ většinu s KDU-ČSL a Unií svobody-DEU, sice dovedl zemi do Evropské unie - v celostátním referendu v červnu 2003 podpořilo vstup 77 procent voličů - o svých dalších politických krocích však nedokázal přesvědčit spolustraníky, koaliční partnery ani veřejnost.

S blížícími se sněmovními volbami přichází čas ohlédnout se, co určovalo podobu těch minulých. Server iROZHLAS.cz proto přináší seriál Pět momentů, které otřásly českou politikou. Od pondělí do pátku se každý den dočtete o tom nejdůležitějším, co se na politické scéně v posledních dvaceti letech událo. Třetím z momentů je volební pat v roce 2006, kdy si oba možné koaliční bloky rozdělily mandáty po rovné stovce a po kterém následoval půlrok bezcílných vyjednávání.

Ve výsledcích voleb se výrazně projevila změna volebního systému, kterou ČSSD s ODS prosadily v době opoziční smlouvy. Obě strany získaly nejvíce mandátů v historii, zatímco menší strany byly upozaděny. Strana zelených Martina Bursíka, která se do Poslanecké sněmovny dostala poprvé, dosáhla s 6,3procentním ziskem na pouhých šest mandátů.

První výsledky nasvědčovaly většině 101 mandátů pro sociální demokraty a komunisty. Až v pozdních nočních hodinách sčítání, kdy se připočetly hlasy voličů ze zahraničí, se ukázalo, že dojde k volebnímu patu. Pravicový (ODS, KDU-ČSL a Strana zelených) i levicový (ČSSD a KSČM) blok získaly shodně po sto mandátech a žádná vláda tak nemohla mít většinu pro získání důvěry. Nejvypjatěji na výsledky reagoval Jiří Paroubek. Ve svém projevu obvinil ODS z manipulace voleb a oznámil, že zváží napadení jejich regulérnosti u soudu. Situaci přirovnal k událostem února 1948. Později se za svá slova omluvil.

Půl roku bezvládí

Po dramatických volbách následuje sedm měsíců pokusů sestavit funkční vládu. Pokouší se o to vítěz voleb Mirek Topolánek i šéf ČSSD Jiří Paroubek. Ten nabízí lidovcům Miroslava Kalouska menšinovou koalici s tolerancí komunistů. Kalousek k jednání přistupuje i přesto, že se strana před volbami zavázala s komunisty nespolupracovat. Vzbuzuje tak nevoli stranické základny i lidoveckých zákonodárců a je nucen rezignovat na funkci předsedy strany. Později to vysvětluje tak, že chtěl zabránit velké koalici sociálních a občanských demokratů: „Neměl jsem na vybranou. Mohl jsem tiše chcípnout v křoví. Byla to provokace, byla to hra. Kdybych neudělal nic, tak další vývoj byl neskonale dramatičtější.“

Topolánek se o sestavení vlády souběžně pokouší hned v několika variantách - zprvu v koalici s KDU-ČSL a zelenými, které by však chyběl jeden hlas do potřebných 101, poté jako menšinovou jednobarevnou vládu s tolerancí ČSSD, na což však sociální demokraté nepřistupují. Topolánek tedy v září předkládá prezidentu Klausovi návrh vlády, kde devět zástupců ODS doplňuje šest nestraníků. Poprvé v historii České republiky však v Poslanecké sněmovně nezískává důvěru a vyjednávání začínají nanovo.

Mandát od prezidenta k sestavení vlády dostává o dva měsíce později opět Mirek Topolánek. V prosinci žádá Václava Klause o jmenování vlády sestavené z členů původní pravicové koalice ODS, lidovců a zelených. Spoléhá na takzvané přeběhlíky - opoziční poslance, kteří vládu v klíčových hlasováních podpoří. Prezident po výhradách, zejména vůči nestabilitě vlády a vůči jménu ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, nakonec v lednu 2007 kabinet jmenuje.

Důvěru druhá vláda Mirka Topolánka skutečně získává jen díky dvěma přeběhlíkům, poslancům ČSSD Miloši Melčákovi a Michalu Pohankovi, kteří před hlasováním opouští jednací sál. Později dostávají nálepku „konstruktivní poslanec“ a na stranu Topolánkovy vlády se přidávají i při důležitých hlasováních. Stovkové koalici se pak i její křehkost daří hned v prvním roce vládnutí schválit velkou daňovou reformu. Vládnout ale nakonec dlouho nevydrží.

Michal Zlatkovský