Archeologové objevili za hřbitovní zdí v Třeboni 27 koster. Některá těla byla uložena nezvykle

„Ač se tedy říká, že za zdí hřbitovů byli často pochováváni delikventi a sebevrazi, tak to není úplně pravda. Není to archeologicky vyloženě doloženo, takže jsme to úplně neočekávali,“ říká o nálezu 27 neporušených kosterních ostatků archeolog Muzea Jindřichohradecka Jan Kocina.

S archeology, kteří zkoumají 27 koster nalezených v Třeboni, mluvila Lucie Hochmanová

S datací hrobů by mohly pomoct i nalezené předměty, hlavně keramické střepy, které odpovídají rozmezí 16. až 18. století. A přestože samotné hroby nebyly nijak bohatě vybavené, i ony několik zajímavých nálezů vydaly.

„V zásypu jednoho hrobu jsme našli minci. Jedná se o krejcar Marie Terezie z roku 1762. Ta mince zase poměrně dobře zachovalá. Můžeme tedy říci, že ten hrob je mladší než rok 1762,“ ukazuje nález archeoložka Muzea Jindřichohradecka Gabriela Kocinová.

V jednom z hrobů byla těla pohřbena zřejmě společně. Leží vedle sebe a ruce mají propletené, jakoby jeden druhému nabízel rámě.

Objevila se i další anomálie. „Ostatní jedinci leží na zádech, s nataženýma nohama, ruce mají různě položené v oblasti hrudníku, nebo pánve. Jeden byl ale uložen do rakve pravděpodobně břichem dolů. Je to něco, co se vymyká, a úplně nevíme, čím si to zasloužil,“ popisuje Jan Kocina.

Kosterní ostatky teď zkoumá antropoložka. I její závěry by mohly být vodítkem k tomu, kdo a v jaké době byl za hřbitovní zdí kostela v Třeboni pohřben.

„Zatím máme několik teorií. Jednou z nich je, že původně mohl být hřbitov větší. Od této teorie postupně ustupujeme, protože jsme zjistili, že žádné hroby nezachází pod tu novou zeď. Víme tedy, že zeď respektovali, opravdu tam těla leží v řadě poblíž zdi. Vypadá to tedy na záměrné pohřbívání za hřbitovní zdí. Teď je otázkou, proč, jestli se třeba jedná o nějaké delikventy, jinověrce,“ přemýšlí Jan Kocina.

Až bude bádání u konce, kosterní ostatky se do Třeboně vrátí, tentokrát už přímo na městský hřbitov.