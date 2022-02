Nejstarší pražský trolejbus se po téměř sto letech možná vrátí do ulic

„Několik let stál tady u nás muzeu a čekal, až na něj přijde řada, no a pak se v ústředních dílnách pustili do celkové renovace, ve které pořád ještě pokračujeme,“ popisuje Láska opravu trolejbusu.

Pragovka stojí v zadní části Střešovické vozovny. Po letech se tak vrátila do místa, kde svůj provoz začínala. Její dnes už nevídaný nátěr – kombinace červené, krémové a bílé barvy – už dopravní podnik nepoužívá. Přesto je však na voze zachovalý.

„Tohle bylo běžné schéma nejen trolejbusů, ale i autobusů. Opravdu se nám dochovaly původní odstíny,“ vysvětluje správce muzea Ondřej Láska, zatímco nastupuje do starého vozu. Vydává se však na opačnou stranu, než by dnešní cestující čekali.

„Trolejbus je z roku 1936. V té době se ještě jezdilo vlevo, ne vpravo, jak je dneska zvykem, takže tomu odpovídaly i dveře na opačné straně,“ objasňuje a prochází trolejbusem do přední části ke kabině. Ta zatím kompletní není.

V interiéru jsou černé kožené sedačky, které jsou v naproti sobě zády k oknům | Foto: Vojtěch Tomášek | Zdroj: Český rozhlas

„Na trolejbusu nám chybí několik zásadních prvků, jako je například řadič. To je zařízení, které ovládá elektrický pohon a brzdění trolejbusu.“

V interiéru jsou černé kožené sedačky, které jsou naproti sobě zády k oknům. Na rozdíl od koženkových potahů, které znají mnozí z dnešních autobusů pražské hromadné dopravy, se jedná o pravou kůži.

Interiér je obložen dřevem a nechybí v něm ani stropní lampičky. Nejedná se ale ryze o původní vybavení. „Ty stropní lampičky jsou z takového chromovaného soklíku. Ten jsme museli nechat vyrobit u pasíře. A skla jsme podle jednoho dochovaného vzoru museli nechat vyfouknout v tomto voze,“ popisuje Láska úpravy, které musel jeho tým v rámci restaurování provést, a přesouvá se do další části vozu.

„Kromě řidiče byl v tomto voze i průvodčí, který dával zvoncem znamení řidiči, že může odjet ze stanice. Je to velice významný exponát, protože tady zahajoval Pražskou trolejbusovou dopravu v roce 1936,“ doplňuje vedoucí historických vozidel v pražském dopravním podniku Petr Malík.

„Není to nic jednoduchého dát tento trolejbus dohromady,“ pokračuje. Trolejbus původně jezdil v Praze, potom chvíli v Děčíně na zkušebních jízdách a pak se z něj stal takový „zahradní domek“.

„Byl zahradním domkem a až v první polovině devadesátých let se ho podařilo dostat do Prahy. Následně se v roce 1996 přesunul jsem to Střešovic,“ popisuje Malík historii trolejbusu. „Věříme, že se trolejbus dostane zpátky do ulic. Kdy to bude, to si ovšem netroufnu říct. Doufejme, že by to mohlo trvat třeba rok dva a pak by ho viděli i na té nově připravované trati mezi Letňany a Čakovicemi,“ pokračuje.

Existuje tedy šance, že by se veřejnost mohla vozem jednoho dne opět svézt. Do té doby si však lidé mohou nejstarší pražský trolejbus v muzeu MHD prohlédnout každý víkend od 9.00 do 17.00.

Trolejbusy ve střešovickém muzeu MHD | Foto: Vojtěch Tomášek | Zdroj: Český rozhlas