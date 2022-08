Archeolog Carter kradl z Tutanchamonovy hrobky. Dokazovat to má dopis jeho kolegy

Egypťané dlouhodobě podezírali britského archeologa Howarda Cartera, který v roce 1922 objevil hrobku faraona Tutanchamona, že část pokladu z hrobky před jejím oficiálním otevřením ukradl. Ačkoli se zvěsti o krádeži šířily po generace, bylo těžké najít důkazy. Nyní se v doposud nezveřejněném dopise z roku 1934 objevilo obvinění, že Carter nakládal s majetkem „nepochybně ukradeným z hrobky“, píše list The Guardian. Káhira/Londýn 6:36 16. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maska faraona Tutanchamona se po opravě vrátila do káhirského muzea | Zdroj: Reuters

Autorem dopisu byl podle The Guardian prominentní britský egyptolog a filolog Alan Gardiner, který byl v Carterově archeologickém týmu. Carter pověřil Gardinera překladem hieroglyfů nalezených v hrobce staré 3300 let a později mu dal amulet, přičemž ho ujistil, že předmět nepochází z hrobky.

Gardiner ukázal amulet Rexi Engelbachovi, tehdejšímu britskému řediteli Egyptského muzea v Káhiře, načež se s hrůzou dozvěděl, že předmět skutečně pochází z hrobky, protože se shoduje s jinými exempláři, jež byly vyrobeny ze stejné formy.

Gardiner v dopise Carterovi přiložil Engelbachův usvědčující verdikt, který zněl: „Amulet whm, který jste mi ukázal, byl nepochybně ukraden z Tutanchamonovy hrobky.“

„Je mi velmi líto, že jsem se dostal do tak trapné situace,“ vzkázal Gardiner Carterovi a dodal: „Engelbachovi jsem přirozeně neřekl, že jsem amulet získal od vás.“

Dopisy, které jsou nyní v soukromé sbírce, budou zveřejněny v připravované knize Tutankhamun and the Tomb that Changed the World (Tutanchamon a hrobka, která změnila svět), kterou vydá prestižní nakladatelství Oxford University Press.

Jeho hrobku na západním břehu Nilu v Luxoru v Údolí králů našel v roce 1922 téměř neporušenou anglický archeolog Howard Carter | Foto: Mohamed Abd El Ghany | Zdroj: Reuters

Autorem knihy je americký egyptolog působící na Longislandské univerzitě Bob Brier. Podle něj se o tom, že si Carter část artefaktů nechal pro sebe, dlouho spekulovalo. „Nyní ale o tom není pochyb,“ řekl.

Vloupání ještě před otevřením?

Letos uplyne 100 let od chvíle, kdy Carter a jeho sponzor lord Carnarvon objevili hrobku mladého faraona plnou trůnů, vozů a tisíců předmětů potřebných na onom světě. V následujících deseti letech Carter dohlížel na jejich převoz po Nilu do Káhiry, kde byly vystaveny v Egyptském muzeu.

Někteří egyptologové zpochybnili Carterovo tvrzení, že část z pokladu byla z hrobky ukradena již v dávných dobách. Alfred Lucas, jeden z Carterových zaměstnanců, v káhirském obskurním vědeckém časopise uvedl, že Carter tajně vylomil dveře do pohřební komory, kterou pak patrně znovu uzavřel a otvor zakryl, píše list.

„Byli podezíráni z toho, že se do hrobky vloupali ještě před jejím oficiálním otevřením a odnesli si z ní artefakty, včetně šperků, které byly po jejich smrti prodány. Vědělo se, že Carter nějak ty předměty získal a lidé měli podezření, že je sebral. Tyto dopisy jsou toho ale jasným důkazem,“ poznamenal Brier.

„Rozhodně to nikdy nepřiznal. Nemáme žádné oficiální popření. Ale egyptská vláda ho na nějakou dobu z hrobky vykázala. Byly tam špatné vztahy a podezírali ho, že věci krade,“ uvedl Brier.

Tutanchamon, který byl panovníkem 18. dynastie, vládl Egyptu v letech 1332 až 1323 před naším letopočtem a zemřel ve věku 17 nebo 18 let. Byl synem Achnatona, který zavedl kult jediného boha Atona - Slunce, avšak za Tutanchamona se Egypt vrátil znovu ke kultu hlavního boha Amona | Foto: Mohamed Abd El Ghany | Zdroj: Reuters

Brier píše, že Egypťané nebyli schopni svá podezření prokázat a byli například přesvědčeni, že Carter chtěl ukrást dřevěnou hlavu Tutanchamona, která se u něj našla.

„Egyptské úřady vstoupily do hrobky číslo čtyři, kterou Carter a jeho tým používali pro skladování artefaktů, a objevily v ní krásnou dřevěnou hlavu v životní velikosti zobrazující Tutanchamona jako mladíka,“ uvedl.

Podle Briera byla zabalena v bedně od luxusního britského obchodu a nebyla zmíněna v Carterových záznamech o nalezených předmětech. Carter podle autora tvrdil, že byla nalezena v suti v chodbě.

„Později se na trhu s egyptskými starožitnostmi objevily předměty z jeho pozůstalosti, které zjevně pocházely z hrobky,“ uvedl Brier.

Některé z nich se podle něj objevily v muzeích, včetně Metropolitního muzea v New Yorku, jež v roce 2010 oznámilo, že Egyptu vrátí 19 předmětů, které získalo ve 20. až 40. letech, jelikož zjistilo, že pocházejí z Tutanchamonovy hrobky.

V hrobce byly opraveny drobné škrábance na nástěnných malbách, které způsobili turisté. Malby byly rovněž poškozeny vlhkostí, prachem a oxidem uhličitým, který se na místě v důsledku špatné cirkulace vzduchu hromadil. Dalším škodám tak má mimo jiné zabránit nový ventilační systém | Foto: Mohamed Abd El Ghany | Zdroj: Reuters