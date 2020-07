Na tvrzi Hůrka mají světový unikát. Vojenské muzeum vystavuje prototyp tajné nacistické zbraně

V expozici vojenského muzea v dělostřelecké tvrzi Hůrka v Králíkách nově vystavují zkušební prototyp protibetonové střely Röchling, která měla proniknout i třímetrovými železobetonovými zdmi bunkrů. Muzejníci exponát získali přímo od člověka, který střely pomáhal za války vyvíjet i testovat. Králíky 12:35 20. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protibetonová střela Röchling měla proniknout i třímetrovými železobetonovými zdmi bunkrů a sloužila k testování balistiky | Foto: Josef Ženatý | Zdroj: Český rozhlas

„Je to trošku mastné, nalakované, ale jste jeden z mála, kdo to měl v ruce,“ vytahuje ředitel muzea Martin Ráboň prototyp protibetonové střely Röchling, z pečlivě zabalené bublinkové fólie. Střela není ani 40 centimetrů dlouhá a sloužila k testování balistiky. Do té doby, totiž žádná podobná zbraň neexistovala. Skutečné střely Röchling pak následně nacisté testovali i na československém opevnění. Tvrz Hůrka je toho důkazem. Nacisté na jejích nadzemních objektech tyto střely testovali a dodnes jsou jich desítky různých typů a ráží zabořených ve zdech. V roce 1938 se na Hůrku přijel podívat i Adolf Hitler.

Smrtonosná střela

„Originály, které jsou zabořené v těch stěnách, měly délku až 2,80 metru a vážily třeba 190 kilogramů. Tenhle prototyp má ráži 2 centimetry, je dlouhý 36 centimetrů a vejde se do velké kapsy od montérek. A je to ten malý prototyp, na kterém se vlastně testovala a kontrolovala vnitřní a vnější balistika střel,“ řekl Českému rozhlasu Pardubice Ráboň.

Nadšenci, kteří muzeum provozují, prototyp získali už asi před dvaceti lety. Podařilo se jim totiž tehdy najít v Německu člověka, který Röchlingy pomáhal vyvíjet i testovat. „V odborné literatuře jsme si všimli fotek, kdy Němci testovali Röchlingy v Československu. Kontaktovali jsme vydavatele publikace, ten nás spojil s autorem a ten nás zase odkázal právě na toho pána,“ říká Martin Ráboň. Balistický prototyp už měl tehdy zabalený a připravený k odeslání do muzea v Německu. „Byl to už starý pán a chystal se na odchod do domova pro seniory, proto to chtěl poslat do muzea,“ pokračuje Ráboň.

„Kolega v Německu ho tedy kontaktoval a navštívil, a i když ze začátku té návštěvy vůbec nepadalo v úvahu, že by prototyp prodal nebo že by to šlo někam jinam, než bylo určeno. Ale po tom asi dvouapůlhodinovém hovoru, kdy dostal informaci, že ty objekty tady rekonstruujeme a že se zpřístupňují, že hledáme informace o německých zkouškách za okupace, tak se s naším kolegou, když mu dával do ruky ten balíček, rozloučil slovy ʼPozdravujte kluky v Králíkách.ʻ“

I když prototyp Röchligu není velký svými rozměry, významem podle Martina Ráboně ano. „Protože to je vlastně počátek vývoje speciální munice, jejichž vlastností se využívá dodnes.“

Prototyp střely Röchlig je k vidění v podzemí tvrze Hůrka při každém prohlídkovém okruhu. Vystavený je ve speciální vitríně, která musí být nerozbitná a neustále vysoušená. Právě vysoké nároky na speciální vlastnosti vitríny a její vysoká cena byly příčinou toho, že byl prototyp 20 let v depozitáři. Nakonec ji pomohl zaplatit jeden z nadšenců, kterému se prototyp podařilo před lety v Německu získat.