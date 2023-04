Nadšenci 14 let zachraňovali tvrz Tichá na Českokrumlovsku. Teď už vítají návštěvníky

Ještě před pár lety to byla úplná ruina, teď je to nový návštěvnický magnet těsně u hranic s Rakouskem. Z někdejší tvrze Tichá, jejíž základy spadají až do 13. století, zbyla do dnešních dnů kamenná hranolová věž. Třímetrové zdi se hroutily a rozpadaly, nejvyšší patro prorůstaly stromy. Památku zachránila až parta nadšenců, která ji teď otevřela veřejnosti.

