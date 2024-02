Umělá inteligence rozluštila část zuhelnatělých svitků zpod Vesuvu. Vědcům se dosud rozpadaly v rukou

Tři mladí vědci dokázali to, co se nikomu za téměř 2000 let nepodařilo. Rozluštili části zuhelnatělých svitků z Herculanea, které přežily výbuch sopky Vesuv. Texty jsou přitom pro lidské oko prakticky nečitelné. A lidem, kteří dosud chtěli dokumenty rozvinout, se rozpadaly v rukou. Trojice proto musela použít moderní technologie a umělou inteligenci, informuje německý veřejnoprávní server Deutsche Welle.

9. února 2024